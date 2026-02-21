قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
لم يراعوا حرمة الدم .. قصة إطلاق الرصاص على أب وابنه عقب صلاة التراويح فى القليوبية
مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها الـ 49… إطلالات تكشف عن أناقة سيرين عبد النور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
هاجر هانئ

يصادف اليوم 21 فبراير عيد ميلاد الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور والتي اتمت عامها الـ 49، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على شبابها.

إطلالات سيرين عبد النور بمناسبة عيد ميلادها

تعتبر سيرين عبد النور  من أشهر نجمات الوطن العربي التي تخطف الأنظار بأناقتها وجمالها وحرصها الدائم على اتباع احدث صيحات االموضة مما جعلها أيقونة.


 

تفضل سيرين عبد النور دائما التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، تختار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها وقوامها المثالي.


 

تعتمد سيرين عبد النور في الكثير من الأحيان على الحقائب والأحذية التي تحمل توقيع دور الأزياء والبراندت العالمية وهو ما يميزها عن غيرها من المشاهير والنجمات في الوطن العربي.


 

أما من الناحية الجمالية، تعتمد سيرين عبد النور على تسريحات شعر بسيطة، وتختار صيحات مكياجا تتناسب مع وجهها وتكشف عن جمالها.


 

إليكم الصور..

سيرين عبد النور إطلالات سيرين عبد النور عيد ميلاد سيرين عبد النور

