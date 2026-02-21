في عيد ميلادها الـ 49… إطلالات تكشف عن أناقة سيرين عبد النور

يصادف اليوم 21 فبراير عيد ميلاد الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور والتي اتمت عامها الـ 49، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على شبابها.

إطلالات سيرين عبد النور بمناسبة عيد ميلادها

تعتبر سيرين عبد النور من أشهر نجمات الوطن العربي التي تخطف الأنظار بأناقتها وجمالها وحرصها الدائم على اتباع احدث صيحات االموضة مما جعلها أيقونة.





تفضل سيرين عبد النور دائما التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، تختار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها وقوامها المثالي.





تعتمد سيرين عبد النور في الكثير من الأحيان على الحقائب والأحذية التي تحمل توقيع دور الأزياء والبراندت العالمية وهو ما يميزها عن غيرها من المشاهير والنجمات في الوطن العربي.





أما من الناحية الجمالية، تعتمد سيرين عبد النور على تسريحات شعر بسيطة، وتختار صيحات مكياجا تتناسب مع وجهها وتكشف عن جمالها.





إليكم الصور..