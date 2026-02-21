6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

مع ضغط العمل وتحضير السفرة يوميًا، تبحث كثير من الأسر عن وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة فقط تكون لذيذة ومشبعة دون مجهود طويل في المطبخ. السر ليس في السرعة فقط، بل في اختيار مكونات ذكية وطريقة تحضير مختصرة توفر الوقت وتحافظ على الطعم.

وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة فقط تناسب أيام رمضان المزدحمة

في هذا المقال ستجد أفكار أطباق رئيسية وجانبية يمكنك تجهيزها بسرعة، مع نصائح لتنظيم الوقت داخل المطبخ.

1. مكرونة بالدجاج في طاسة واحدة

وصفة عملية لا تحتاج أكثر من وعاء واحد.

المكونات

صدور دجاج مقطعة مكعبات

مكرونة مسلوقة نصف سلقة

فلفل ألوان

كريمة أو صلصة طماطم

ثوم وبهارات

طريقة التحضير

في طاسة ساخنة يوضع القليل من الزيت ثم يشوح الدجاج مع الثوم والبهارات حتى ينضج. تضاف الخضار ثم الصلصة أو الكريمة، وبعدها المكرونة وتترك دقائق حتى تتجانس.

طبق متكامل بالبروتين والنشويات ويكفي العائلة خلال نصف ساعة.

2. طاجن بطاطس باللحم المفروم السريع

بدل الطهي الطويل يمكن تسريع الخطوات.

المكونات

بطاطس شرائح رفيعة

لحم مفروم معصج مسبقًا

طماطم مبشورة

مرق

طريقة التحضير

في صينية توضع طبقة بطاطس ثم اللحم المعصج ثم طبقة أخرى بطاطس ويصب المرق والطماطم. تدخل الفرن الساخن لمدة 25 دقيقة تقريبًا.

يمكن تجهيز اللحم مسبقًا في بداية الأسبوع لتوفير الوقت.

3. كفتة مشوية في الفرن

حل سريع وأقل دسمًا من القلي.

المكونات

لحم مفروم

بصل مبشور ومصفى

توابل

ملعقة بقسماط

تخلط المكونات وتشكل أصابع وتوضع في صينية مدهونة وتدخل الفرن الساخن لمدة 20 دقيقة مع التقليب مرة واحدة.

تقدم مع سلطة وخبز أو أرز سريع التحضير.

4. سمك في الفرن بتتبيلة سريعة

اختيار نوع سمك متوسط الحجم يقلل وقت الطهي.

المكونات

سمك منظف

عصير ليمون

ثوم

كمون

ملح

شرائح بصل

يتبل السمك ويوضع في صينية مع شرائح البصل ويدخل الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة.

وجبة خفيفة وسريعة ومناسبة لمن يريد إفطارًا غير ثقيل.

5. شوربة عدس في 20 دقيقة

من أسرع الشوربات وأكثرها إشباعًا.

المكونات

عدس أصفر

بصلة

جزرة

كمون

مرق أو ماء

تغلى المكونات معًا حتى تنضج ثم تضرب في الخلاط وتعاد للنار دقائق بسيطة.

تقدم مع خبز محمص وتعتبر وجبة متكاملة في حد ذاتها.

6. بيتزا التوست السريعة

مناسبة إذا كان الوقت ضيق جدًا.

المكونات

شرائح توست

صلصة طماطم

جبن

أي إضافات متوفرة مثل تونة أو زيتون

ترص المكونات فوق التوست وتدخل الفرن 10 إلى 15 دقيقة فقط.

خيار عملي وخفيف خاصة في الأيام المرهقة.

نصائح لتجهيز إفطار سريع في 30 دقيقة