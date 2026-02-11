نشرة المرأة والمنوعات | شرب القهوة يوميًا يُقلل خطر الإصابة بالخرف.. ونصائح لاستغلال شهر رمضان للوصول إلى الوزن المثالي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

السمنة ترفع خطر الوفاة بالأمراض المُعدية بنسبة 70% .. تهديد صحي عالمي

شرب القهوة يوميًا قد يُقلل خطر الإصابة بالخرف .. دراسة تكشف مفاجأة

فوائد تناول حبات من اللوز لصحة الدماغ .. يُقلل خطر الخرف ويُحسّن الأوعية الدموية

فوائد شرب التمر الهندي .. مشروب طبيعي يُعزّز الهضم والمناعة وصحة القلب

خطة بسيطة وسهلة .. نصائح لاستغلال شهر رمضان للوصول إلى الوزن المثالي