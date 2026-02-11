قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيتساوى مع زيزو وتريزيجيه.. سيف زاهر يكشف تحركات الأهلي لتثبيت مكانة إمام عاشور
دينا أبو الخير: ماء زمزم لما شُرب له .. ونية الشفاء مفتاح البركة | فيديو
إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل
نتنياهو يلتقي مبعوث ترامب وصهره قبل قمة حاسمة مع الرئيس الأمريكي
مُخطط أوكراني خبيث بشأن المفاوضات مع روسيا | تفاصيل
الزمالك يضع شرطاً لعودة «محمد عواد» للمشاركة مع الفريق بالمباريات | تعرّف عليه
هل يجوز إهداء ثواب الصيام إلى الأحياء؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026
موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك
خزينة الأهلي تنتعش بمليون دولار خلال أيام قليلة |تفاصيل
أعلى سعر دولار في البنوك اليوم الأربعاء 11-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد تناول حبات من اللوز لصحة الدماغ .. يُقلل خطر الخرف ويُحسّن الأوعية الدموية

فوائد غير متوقعة لتناول اللوز
فوائد غير متوقعة لتناول اللوز
آية التيجي

بعد ما كان يُنظر إليه قديمًا كطعام ممل لمحبي الحميات، عاد اللوز ليتصدر قوائم السوبرفود، مع تزايد الأبحاث التي تكشف دوره المُحتمل في دعم صحة الدماغ والوقاية من الخرف، إلى جانب فوائده المعروفة للقلب والجهاز الهضمي.

فوائد غير متوقعة لتناول اللوز

وتشير الأدلة الأثرية إلى أن زراعة اللوز تعود إلى أكثر من 3000 عام قبل الميلاد في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث كان يُستخدم كمصدر طاقة سهل التخزين. ورغم اعتباره من المكسرات، فإن اللوز في الحقيقة بذور تُستخرج من ثمرة شجرة اللوز، ويمكن تناوله كاملًا أو محمصًا أو في صورة زبدة أو حليب.

لماذا يُعد اللوز مفيدًا لصحة الدماغ؟

وبحسب خبراء تغذية وباحثين من ZOE وكلية كينغز كوليدج لندن، يحتوي اللوز على مزيج قوي من:
الدهون الأحادية غير المشبعة
ددالألياف الغذائية
فيتامين E
البوليفينولات المضادة للالتهاب
وهي عناصر تساهم في تحسين صحة الأوعية الدموية، وهو عامل رئيسي مرتبط بتقليل خطر الإصابة بالخرف والأمراض العصبية.
وتوضح البروفيسورة سارة بيري، أستاذة التغذية بكلية كينغز لندن، أن صحة الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من أنواع معينة من الخرف، مشيرة إلى أن اللوز يحتوي أيضًا على حمض أميني يُسمى الأرجينين، يساعد الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، المسؤول عن توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

فوائد غير متوقعة لتناول اللوز

دراسات واسعة تربط اللوز بصحة الدماغ

وأظهرت بيانات من دراسة ZOE PREDICT 3، التي شملت أكثر من 160 ألف شخص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أن الأشخاص الذين يتناولون اللوز يوميًا كانوا أقل عرضة للإبلاغ عن أمراض مثل:
الخرف
باركنسون
السكتة الدماغية
التصلب المتعدد
الصرع

وهو ما دفع الباحثين إلى ترجيح أن اللوز قد يدعم صحة الدماغ على المدى الطويل.

فوائد غير متوقعة لتناول اللوز

هل اللوز عالي السعرات؟

رغم احتواء اللوز على سعرات حرارية مرتفعة نسبيًا، تشير الأبحاث إلى أن حوالي 30٪ من سعراته لا يتم امتصاصها عند تناوله كاملًا، بسبب احتوائه على ألياف تحيط بالخلايا الدهنية، ما يجعله أقل ضررًا على الوزن مقارنة بما يُشاع.

فوائد غير متوقعة لتناول اللوز

الكمية الموصى بها يوميًا

وتشمل حوالي حفنة إلى حفنتين (30–60 جرامًا)
ما يعادل نحو 23 حبة لوز

ويوضح الخبراء أن طحن اللوز في صورة زبدة يؤدي إلى تكسير الجدران الخلوية، ما يجعل السعرات الحرارية أكثر امتصاصًا. 

لذلك، يُفضل تناول اللوز كاملًا للحصول على أقصى فائدة صحية، بينما يُعد حليب اللوز أقل قيمة غذائية لاحتوائه على نسبة ضئيلة جدًا من اللوز الفعلي.

فوائد غير متوقعة لتناول اللوز

فوائد إضافية للبشرة والشعر

ـ زيت اللوز غني بفيتامين E وA ومجموعة فيتامينات B، ما يجعله مفيدًا لصحة

ـ البشرة والشعر، ويساعد على تقليل الجفاف

ـ الالتهابات وتحسين مرونة الجلد.

فوائد غير متوقعة لتناول اللوز

ورغم فوائده، قد لا يكون اللوز مناسبًا للجميع، خاصة لمن يعانون من:
حساسية المكسرات
مشكلات الكلى
اضطرابات الغدة الدرقية
ويُنصح دائمًا بالاعتدال واستشارة الطبيب عند وجود حالات صحية خاصة.

فوائد اللوز اللوز والخرف اللوز وصحة الدماغ فوائد اللوز اليومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

منحة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبيل رمضان

المستشار محمود حلمي الشريف

وزير العدل الجديد.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟

ترشيحاتنا

الإعصار المداري باسيانغ

إعصار باسيانغ يودي بحياة 8 أشخاص ويخلف خسائر واسعة في الفلبين

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: استمرار تعافي القطاع بالمنطقة مع نمو 3% في 2025 مع تسجيل مصر أعلى معدل نمو سياح

وزيرة البيئة

دمج وزارة البيئة مع التنمية المحلية ضمن التشكيل الوزاري الجديد

بالصور

فوائد شرب التمر الهندي .. مشروب طبيعي يُعزّز الهضم والمناعة وصحة القلب

فوائد شرب التمر الهندي في رمضان
فوائد شرب التمر الهندي في رمضان
فوائد شرب التمر الهندي في رمضان

فوائد تناول حبات من اللوز لصحة الدماغ .. يُقلل خطر الخرف ويُحسّن الأوعية الدموية

فوائد غير متوقعة لتناول اللوز
فوائد غير متوقعة لتناول اللوز
فوائد غير متوقعة لتناول اللوز

شرب القهوة يوميًا قد يُقلل خطر الإصابة بالخرف .. دراسة تكشف مفاجأة

فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة
فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة
فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة

السمنة ترفع خطر الوفاة بالأمراض المُعدية بنسبة 70% .. تهديد صحي عالمي

تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية
تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية
تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية

فيديو

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد