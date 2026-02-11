الزمالك يضع شرطاً لعودة «محمد عواد» للمشاركة مع الفريق بالمباريات | تعرّف عليه

قال الإعلامي خالد الغندور إن إدارة الكرة بنادي الزمالك وضعت شرطًا أساسيًا بضرورة اعتذار محمد عواد عن تصرفاته الأخيرة بعد استبعاده من التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال برنامجه «ستاد المحور»: «هذا بخلاف خضوعه للتحقيق في الشؤون القانونية بناءً على طلبه بعد اعتراضه على العقوبات المالية الموقعة عليه».

وكانت حالة من الغضب قد سادت داخل أروقة نادي الزمالك بسبب اعتراضات عواد المتكررة على قرارات الجهاز الفني وعدم الالتزام بالتعليمات، وهو ما اعتبرته الإدارة نوعًا من غياب الانضباط، وعلى إثر ذلك تم الاستقرار على استمرار استبعاده من المباريات مؤقتًا، لحين حسم الأزمة بشكل نهائي.

ورفض مسئولو الزمالك رحيل عواد، خاصة أن القلعة البيضاء تعاني من إيقاف القيد بسبب العقوبات الموقعة على النادي لمستحقات متأخرة للاعبين أو مدربين سابقين، أو أندية تطالب بأقساط انتقال لاعبيها للزمالك.