إعلامي عن خطاب الزمالك لتأجيل لقاء سيراميكا: حقك تطلبه دون المساس بحقوق الآخرين | فيديو

علّق الإعلامي محمد طارق أضا على الخطاب الرسمي المرسل من نادي الزمالك إلى اتحاد الكرة المصري من أجل تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر.

وقال أضا، عبر برنامجه «الماتش» على قناة صدى البلد، إن الخطاب المرسل للناديين (الزمالك وسيراميكا كليوباترا) بتاريخ 5 فبراير، تم فيه تحديد موعد المباراة الثانية الساعة الثانية والنصف ظهرًا يوم 17 فبراير بستاد القاهرة، لكن طوال خمسة أيام لم يبدِ الزمالك أي اعتراض رسمي على الموعد، ثم قرر التحرك فجأة يوم 10 فبراير، قبل 24 ساعة من لقائه مع سموحة في الدوري.

وتابع: "لماذا لم يحتج الزمالك على إقامة لقاء سموحة بعد أقل من 72 ساعة فقط من لقاء زيسكو الزامبي على ملعبه ووسط جماهيره، حيث أقيم لقاء الزمالك وسموحة يوم 11 فبراير، بينما خاض الزمالك لقاء زيسكو خارج مصر يوم 8 فبراير، والأمور بالطبع في حالة السفر داخل إفريقيا تبدو أكثر صعوبة".

وشدد: "بيان الزمالك برر طلب التأجيل بدعوى حصول سيراميكا كليوباترا على راحة 12 يومًا منذ لقاءه مع غزل المحلة، بينما لم يعترض الزمالك على مواجهة سموحة يوم 11 فبراير، رغم أن سموحة حصل بدوره على راحة 7 أيام منذ آخر مباراة رسمية خاضها الفريق وكانت أمام بيراميدز بتاريخ 4 فبراير".

وأفاد أضا بأن جميع مباريات دور الـ16 أقيمت بدون جمهور، وبحضور 50 فردًا فقط، وهو ما يكشفه معتمد من مجلس إدارة الأندية المتبارية في البطولة، ورغم التحفظ على هذا البند من الأساس، إلا أن التساؤل يظل: هل من المنطقي أن يُقام لقاء وحيد بحضور جماهيري ويتم حرمان باقي الأندية من هذه الميزة؟

وأردف قائلاً: "أليس من العدل، الذي يطلبه مجلس الزمالك في بيانه، أن تُقام جميع مباريات نفس المرحلة في نفس الظروف، إعمالًا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي تحدث عنه بيان الزمالك؟ خاصة أن هناك أندية جماهيرية لعبت تحت نفس الظروف في نفس الدور، ومنها النادي المصري الذي خسر مواجهته أمام زد بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. حقك تطلبه، لكن دون التعدي على حقوق الآخرين".

وأشار قائلاً: "مباريات دور الـ16 أقيمت جميعها يومي 20 و21 يناير، إلا لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا. ثم تم تحديد مواعيد مواجهتين من مباريات دور الثمانية: الأولى بين زد والجونة يوم 14 فبراير، أي قبل مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا نفسها في دور الـ16، والثانية بين الاتصالات وإنبي يوم 21 فبراير، بعد 24 ساعة فقط من لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا. فهل من العدالة والنزاهة والشفافية أن تكون هناك مباراة مؤجلة من دور الـ16، بينما هناك أندية وصلت إلى الدور ربع النهائي في نفس البطولة؟"