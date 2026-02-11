قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالات سحب وإلغاء رخص السلاح وفقًا للقانون .. تعرّف عليها
حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو
محمد عبدالجليل: مباراة الإسماعيلي سهلة للأهلي.. وهذا سبب تراجع مستوى «بن رمضان»
هل صيام النائم معظم النهار صحيح؟.. اعرف رأي الشرع
أغلق موانئ رئيسية بأستراليا .. تطوّر خطير في إعصار ميتشل
تفاصيل مهمة من اجتماع أبوريدة مع الإعلام قبل المونديال
لا تغتر بأحاديث الثناء عليك.. «الرمادي» يُوجّه 3 نصائح للاعب محمد إبراهيم
بشير التابعي: الزمالك ليس في أفضل حالاته وأتوقع تعادله مع سموحة
إعلامي عن خطاب الزمالك لتأجيل لقاء سيراميكا: حقك تطلبه دون المساس بحقوق الآخرين | فيديو
خبير: خطاب إيران الإعلامي يناقض كواليس مفاوضاتها مع واشنطن
الشرطة الكندية: مصرع 9 على الأقل في إطلاق نار استهدف مدرسة ثانوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا تغتر بأحاديث الثناء عليك.. «الرمادي» يُوجّه 3 نصائح للاعب محمد إبراهيم

محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
سارة عبد الله

تحدّث  أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن اللاعب محمد إبراهيم.

وكتب الرمادي عبر «فيسبوك»: «محمد إبراهيم ابننا، أفتخر أن هذا الفتى مصري ابن مصري أصيل، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك فيه وبارك في أبويه، واحفظه لهما واحفظهما له. هذا الوجه الذي به نور لا يظهر إلا على المكافحين».

وتابع: «هذا الفتى ذو الملامح المصرية الخالصة يظهر على الشاشات، ما شاء الله تبارك الله، في جميع مباريات الزمالك الأخيرة، ثم يخرج بكل تواضع؛ قلبه لا يعرف ذرة كِبر أو غرور. يخرج لينال شرفًا كبيرًا ويرضي ربه قبل أن يرضي والديه، يخرج ليعمل ليساعد أبويه على عناء المعيشة».

وأضاف: «والله يا بني كم أنا فخور بك، والله يا بني أنت أفضل منا جميعًا عند الله. اللهم حبّب الإيمان إلى قلبه حتى تكتمل الصورة النقية، اللهم أبعد عنه شر الفتن، اللهم أقر أعين أبويه بنجاحه وتفوقه».

ووجّه الرمادي نصائح إلى محمد إبراهيم، قائلاً: «يا بني أنصحك بثلاثة أمور:
1- أكمل تواضعك ولا تغتر بأحاديث الثناء عليك، فهي مدخل للشيطان.
2- يا بني، اعلم ظروفك الأسرية، فكن على يقين أن الله سبحانه وتعالى ما منعك من شيء إلا ليعطيك شيئًا آخر قد يكون أفضل لك وأكبر، وهو أعلم بك وبالخير لك.
3- يا بني، كما أنت وفيٌّ لأبويك، أكمل وفاءك لكل من حولك: لزملائك، ولناديك، ولمعلميك».

واختتم: «وأخيرًا أسأل رب العرش العظيم أنه كما رزق الله والديك ابنًا بارًّا من غير حولٍ منهما ولا قوة، أسأله أن يحفظك لهما من غير حولٍ منهما ولا قوة، وأن يهديك ويصلح حالك ويرفع شأنك بحوله وقوته؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين».

محمد أبراهيم ايمن الرمادي البنك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

منحة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبيل رمضان

امام عاشور

قرار مفاجئ من الأهلي لـ إمام عاشور بعد انتهاء عقوبته

احمد شعبان

ثمن الأمانة "حياته" | شاهد يروي اللحظات الأخيرة للعامل ضحية الدهس: نطق الشهادة.. ومات ممسكًا بإيصال الحساب

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد

ترشيحاتنا

تامر الحبال

تامر الحبال: «فرحة مصر» برعاية قرينة الرئيس مبادرة إنسانية تعزز الاستقرار الأسري

النائب سعيد العماري

النائب سعيد العماري: التعديل الوزاري يضخ دماءً جديدة لمواجهة التحديات

النائب أحمد حافظ

برلماني: التعديل الوزاري يعكس حرص الدولة على تطوير الأداء وتحقيق تطلعات المواطنين

بالصور

طريقة عمل البقلاوة التركية .. بطعم هش وطري

طريقة عمل البقلاوة التركية
طريقة عمل البقلاوة التركية
طريقة عمل البقلاوة التركية

خطة بسيطة وسهلة .. نصائح لاستغلال شهر رمضان للوصول إلى الوزن المثالي

أسس الاستعداد الصحي للوصول إلى الوزن المثالي في رمضان
أسس الاستعداد الصحي للوصول إلى الوزن المثالي في رمضان
أسس الاستعداد الصحي للوصول إلى الوزن المثالي في رمضان

فوائد شرب التمر الهندي .. مشروب طبيعي يُعزّز الهضم والمناعة وصحة القلب

فوائد شرب التمر الهندي في رمضان
فوائد شرب التمر الهندي في رمضان
فوائد شرب التمر الهندي في رمضان

فوائد تناول حبات من اللوز لصحة الدماغ .. يُقلل خطر الخرف ويُحسّن الأوعية الدموية

فوائد غير متوقعة لتناول اللوز
فوائد غير متوقعة لتناول اللوز
فوائد غير متوقعة لتناول اللوز

فيديو

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد