لا تغتر بأحاديث الثناء عليك.. «الرمادي» يُوجّه 3 نصائح للاعب محمد إبراهيم

تحدّث أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن اللاعب محمد إبراهيم.

وكتب الرمادي عبر «فيسبوك»: «محمد إبراهيم ابننا، أفتخر أن هذا الفتى مصري ابن مصري أصيل، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك فيه وبارك في أبويه، واحفظه لهما واحفظهما له. هذا الوجه الذي به نور لا يظهر إلا على المكافحين».

وتابع: «هذا الفتى ذو الملامح المصرية الخالصة يظهر على الشاشات، ما شاء الله تبارك الله، في جميع مباريات الزمالك الأخيرة، ثم يخرج بكل تواضع؛ قلبه لا يعرف ذرة كِبر أو غرور. يخرج لينال شرفًا كبيرًا ويرضي ربه قبل أن يرضي والديه، يخرج ليعمل ليساعد أبويه على عناء المعيشة».

وأضاف: «والله يا بني كم أنا فخور بك، والله يا بني أنت أفضل منا جميعًا عند الله. اللهم حبّب الإيمان إلى قلبه حتى تكتمل الصورة النقية، اللهم أبعد عنه شر الفتن، اللهم أقر أعين أبويه بنجاحه وتفوقه».

ووجّه الرمادي نصائح إلى محمد إبراهيم، قائلاً: «يا بني أنصحك بثلاثة أمور:

1- أكمل تواضعك ولا تغتر بأحاديث الثناء عليك، فهي مدخل للشيطان.

2- يا بني، اعلم ظروفك الأسرية، فكن على يقين أن الله سبحانه وتعالى ما منعك من شيء إلا ليعطيك شيئًا آخر قد يكون أفضل لك وأكبر، وهو أعلم بك وبالخير لك.

3- يا بني، كما أنت وفيٌّ لأبويك، أكمل وفاءك لكل من حولك: لزملائك، ولناديك، ولمعلميك».

واختتم: «وأخيرًا أسأل رب العرش العظيم أنه كما رزق الله والديك ابنًا بارًّا من غير حولٍ منهما ولا قوة، أسأله أن يحفظك لهما من غير حولٍ منهما ولا قوة، وأن يهديك ويصلح حالك ويرفع شأنك بحوله وقوته؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين».