بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وموتوسيكل بالطريق الزراعي بأسيوط

أصيب 4 أشخاص،اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية (موتوسيكل) على الطريق الزراعي ناحية قرية منقباد بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و موتوسيكل ناحية قرية منقباد ووجود مصابين.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من: نعمة أحمد سعيد (16 عاما ) بكدمات متفرقة، ورضا فرج حسن (55 عاما) باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد سعيد إسماعيل (58 عاما) في حالة غيبوبة تامة، وياسين أحمد سعيد (12 عاما) بكسر في الساق اليسرى.



جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.