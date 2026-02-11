إنجاز طبي تاريخي.. مفيدة شيحة: مصر تحصد جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة |فيديو

قالت الإعلامية مفيدة شيحة إن مصر حققت إنجازًا طبيًا تاريخيًا بحصولها على جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة، تقديرًا لجهودها الاستثنائية في مكافحة الأمراض وتعزيز صحة المجتمع، في خطوة تُعد نموذجًا يُحتذى به على مستوى القارة الإفريقية.



وأضافت مفيدة شيحة، في برنامج «الستات» المذاع عبر قناة النهار، أن هذا الخبر يُعد مصدر فخر لكل المصريين، مشيرةً إلى أن الفوز بالجائزة لم يكن أمرًا سهلًا، إذ يعتمد على عمل متواصل وجهد ثابت للقضاء على أمراض محددة.

وأوضحت أن الجائزة تعكس الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجال الصحة العامة على مدار السنوات الماضية.

وأبرزت مفيدة شيحة أن منظمة الصحة العالمية أشادت بتسجيل مصر خلوها من أمراض شلل الأطفال، والحصبة، والحصبة الألمانية، والتراخوما، والملاريا، لتكون بذلك أول دولة إفريقية تحقق هذه المعايير، كما تمكنت مصر من السيطرة على فيروس الالتهاب الكبدي «بي» بين الأطفال، لتكون أول دولة ضمن إقليم شرق المتوسط تحقق هذا الإنجاز.

كما أشارت إلى أن مصر حققت نقلة نوعية في منظومة مكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، وحصلت خمس مستشفيات على الاعتماد الدولي للجودة الصحية، بما يعكس التطور المستمر في قطاع الرعاية الصحية.

جائزة نيلسون مانديلا للصحة

يُذكر أن جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة أُنشئت عام 2019 إحياءً للذكرى المئوية الأولى لميلاد الزعيم الجنوب إفريقي، وتُمنح سنويًا للأفراد أو المؤسسات التي قدمت إسهامات استثنائية وملموسة في تحسين صحة المجتمعات، مع ترك أثر إيجابي طويل المدى على حياة الناس.

ويعكس هذا الإنجاز التزام مصر الدائم بتعزيز الصحة العامة ومواصلة الجهود للقضاء على الأمراض المعدية، كما يؤكد قدرة الدولة على تحقيق معايير عالمية في الرعاية الصحية.

