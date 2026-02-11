قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موسكو: تدمير 108 طائرات مسيرة أوكرانية أطلقت فوق مناطق روسية
مطالب بعودة إمام عاشور.. وتحذيرات من تراجع مستوى لاعبي الأهلي قبل مُواجهة الإسماعيلي
نظر مُحاكمة 56 متهمًا بـ «الهيكل الإدارى للإخوان» .. بعد قليل
ينجو أمام الضعفاء ويُعاني أمام الكبار.. «التابعي» يُحلّل تراجع الأهلي: سوء توظيف وانعدام استقرار
إنجاز طبي تاريخي.. مفيدة شيحة: مصر تحصد جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة |فيديو
صندوق تطوير التعليم وسيسكو العالمية يبحثان تعزيز مهارات الشباب الرقمية
أول تعليق من رئيس الوزراء الكندي بعد حادثة إطلاق النار داخل مدرسة ثانوية بمقاطعة كولومبيا
مصرع وإصابة 37 شخصًا.. ارتفاع حصيلة إطلاق النار في كندا داخل مدرسة بمقاطعة كولومبيا
بعد قليل .. استكمال مُحاكمة 108 متهمين بخلية «داعش القطامية»
حال فشل مفاوضات إيران .. ترامب يعتزم إرسال حاملات طائرات ضاربة إلى الشرق الأوسط
بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وموتوسيكل بالطريق الزراعي بأسيوط
نجم الدراويش: مجالس إدارات الإسماعيلي منذ 2019 كلهم ظلموا النادي.. «ومحدش فيهم اتظلم»
قالت الإعلامية مفيدة شيحة إن مصر حققت إنجازًا طبيًا تاريخيًا بحصولها على جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة، تقديرًا لجهودها الاستثنائية في مكافحة الأمراض وتعزيز صحة المجتمع، في خطوة تُعد نموذجًا يُحتذى به على مستوى القارة الإفريقية.
 

وأضافت مفيدة شيحة، في برنامج «الستات» المذاع عبر قناة النهار، أن هذا الخبر يُعد مصدر فخر لكل المصريين، مشيرةً إلى أن الفوز بالجائزة لم يكن أمرًا سهلًا، إذ يعتمد على عمل متواصل وجهد ثابت للقضاء على أمراض محددة.

وأوضحت أن الجائزة تعكس الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجال الصحة العامة على مدار السنوات الماضية.

وأبرزت مفيدة شيحة أن منظمة الصحة العالمية أشادت بتسجيل مصر خلوها من أمراض شلل الأطفال، والحصبة، والحصبة الألمانية، والتراخوما، والملاريا، لتكون بذلك أول دولة إفريقية تحقق هذه المعايير، كما تمكنت مصر من السيطرة على فيروس الالتهاب الكبدي «بي» بين الأطفال، لتكون أول دولة ضمن إقليم شرق المتوسط تحقق هذا الإنجاز.

كما أشارت إلى أن مصر حققت نقلة نوعية في منظومة مكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، وحصلت خمس مستشفيات على الاعتماد الدولي للجودة الصحية، بما يعكس التطور المستمر في قطاع الرعاية الصحية.

يُذكر أن جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة أُنشئت عام 2019 إحياءً للذكرى المئوية الأولى لميلاد الزعيم الجنوب إفريقي، وتُمنح سنويًا للأفراد أو المؤسسات التي قدمت إسهامات استثنائية وملموسة في تحسين صحة المجتمعات، مع ترك أثر إيجابي طويل المدى على حياة الناس.

ويعكس هذا الإنجاز التزام مصر الدائم بتعزيز الصحة العامة ومواصلة الجهود للقضاء على الأمراض المعدية، كما يؤكد قدرة الدولة على تحقيق معايير عالمية في الرعاية الصحية.
 

