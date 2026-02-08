وفد وزارة البترول يبحث التعاون مع مستثمري التعدين فى مؤتمر إندابا

واصل وفد وزارة البترول والثروة المعدنية المشارك في مؤتمر التعدين الأفريقي ( أندابا 2026 ) في كيب تاون بجنوب افريقيا نشاطه بعقد اجتماعين مع السيد دوج هوراك، الرئيس التنفيذي للمجلس الأسترالي لشركات التعدين في إفريقيا ، ومع المسئولين بشركة ردسى ريسورسز الكندية احد المستثمرين في مناطق البحث والاستكشاف للذهب في مصر بالصحراء الشرقية .

وخلال اللقاء مع الرئيس التنفيذي للمجلس الأسترالي لشركات التعدين في إفريقيا، بحث الجانبان التنسيق المشترك في مجال جذب الاستثمارات الأسترالية وإقامة الشراكات بين قطاع التعدين المصري والشركات الأسترالية استكمالاً للمناقشات في هذا الشأن خلال الربع الأخير من عام 2025 ، علاوة علي بحث نقل الخبرات الأسترالية المتقدمة في تدريب الكوادر المصرية ورفع كفاءة معامل فحص ومعايرة الذهب لتضاهي المعايير الدولية .

وتم التأكيد خلال اللقاء علي أهمبة نظام منح التراخيص الجديد وتطوير إجراءات إصدار التصاريح من خلال "الشباك الواحد"، وان هذه الإصلاحات تهدف إلى تسريع وتيرة العمل وتسهيل دخول الشركات الأسترالية المتخصصة، خصوصاً الناشئة منها والمتوسطة، في البحث والاستكشاف.



وخلال اللقاء بشركة ردسى ريسورسز الكندية جرى متابعة واستعراض خطط عمل الشركة في مناطق امتيازها للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية ، كما جرى استعراض الحوافز الجديدة لتشجيع الاستثمار في التنقيب عن الذهب والتي أعلنت الوزارة عن تنفيذها ، حيث أشاد بها مسئولو الشركة خلال اللقاء مؤكدين أنها تضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذباُ للاستثمار في مجال التعدين بالمنطقة .

وفى سياق متصل ونيابة عن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية شارك الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في اعمال المائدة المستديرة لوزراء التعدين الأفارقة ، وتركزت النقاشات خلالها على سبل تعزيز التكامل الاقليمى بين دول القارة الافريقية وتبادل الخبرات وافضل الممارسات في مجال التعدين فضلاً عن استكشاف السبل والحلول العملية لتوفير مصادر التمويل وجذب الاستثمارات ودعم التحول الرقمى وتوطين التكنولوجيا والالتزام بمعايير الاستدامة البيئة والتعدين الاخضر ، وعرض افضل التجارب الافريقية في استغلال الذهب والمعادن المختلفة .