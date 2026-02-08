تفاصيل تجديد حبس 6 أشخاص بحوزتهم 47 طائرة درون بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة تجديد حبس 6 أشخاص بحوزتهم 47 طائرة "درون" بدون تصريح بالقاهرة، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

47 طائرة "درون"

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 47 طائرة "درون" بدون تصريح بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض طائرة مزودة بكاميرا تصوير "درون" للبيع بدون تصريح من خلال إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته طائرة درون، وتم بإرشاده ضبط مصدر تحصله عليها، وهم 5 أشخاص، وبحوزتهم 46 طائرة "درون" بدون تصريح.

بمواجهتهم، أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.