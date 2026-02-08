حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا

يستعد عدد كبير من نجوم الطرب لإحياء حفلات عيد الحب، الذي يوافق 14 من شهر فبراير الجاري، ويرصد موقع صدى البلد، في التقرير التالي، أبرز حفلات عيد الحب.

محمد حماقي

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي على مسرح أبو بكر سالم، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم 12 فبراير الجاري، وذلك تزامنا مع حفلات عيد الحب.

ويحيي محمد حماقي، حفله في موسم الرياض والمطرب الهولندي افروجاك، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن طرح التذاكر للحجز الإلكتروني.

إليسا

وعلى جانب آخر، تحيي إليسا، جولة غنائية لها في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الحالي، تزامنًا مع حفلات عيد الحب.

هيفاء وهبي

تستعد الفنانة هيفاء وهبي، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 13 فبراير المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

إيهاب توفيق

يستعد الفنان إيهاب توفيق، لإحياء حفل غنائي في مدينة هيوستن في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 14 فبراير، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

نادية مصطفى

تستعد الفنانة نادية مصطفى، لإحياء حفل غنائي في دار أوبرا الإسكندرية، يوم الجمعة 13 فبراير المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

راغب علامة

يستعد الفنان راغب علامة، لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 14 فبراير المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

مدحت صالح

يستعد الفنان مدحت صالح، لإحياء حفل غنائي على مسرح النافورة المغطى، بدار الأوبرا المصرية، يوم 13 فبراير المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

عمر خيرت

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لاحياء ثالث حفلات عيد الحب، وسيقام الحفل في دار الأوبرا المصرية.

الحفل من المقرر أن يقام يوم 14 من شهر فبراير، علي المسرح المغطي.