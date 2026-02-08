قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقابة المالية تُطلق نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية
تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
سيدات سلة سموحة.. سيطرة كاملة في الدوري
قبل رمضان.. الياميش بأسعار مخفضة بنسبة 25% في المجمعات الاستهلاكية
ارتفاع أسعار الذهب .. وهذه قيمه عيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا

حفلات عيد الحب
حفلات عيد الحب
سعيد فراج

يستعد عدد كبير من نجوم الطرب لإحياء حفلات عيد الحب، الذي يوافق 14 من شهر فبراير الجاري، ويرصد موقع صدى البلد، في التقرير التالي، أبرز حفلات عيد الحب. 

محمد حماقي

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي على مسرح أبو بكر سالم، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم 12 فبراير الجاري، وذلك تزامنا مع حفلات عيد الحب.

ويحيي محمد حماقي، حفله في موسم الرياض والمطرب الهولندي افروجاك، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن طرح التذاكر للحجز الإلكتروني.

إليسا 

وعلى جانب آخر، تحيي إليسا، جولة غنائية لها في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الحالي، تزامنًا مع حفلات عيد الحب. 

هيفاء وهبي

تستعد الفنانة هيفاء وهبي، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 13 فبراير المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

إيهاب توفيق

يستعد الفنان إيهاب توفيق، لإحياء حفل غنائي في مدينة هيوستن في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 14 فبراير، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب. 

نادية مصطفى

تستعد الفنانة نادية مصطفى، لإحياء حفل غنائي في دار أوبرا الإسكندرية، يوم الجمعة 13 فبراير المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

راغب علامة 

يستعد الفنان راغب علامة، لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 14 فبراير المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

مدحت صالح

يستعد الفنان مدحت صالح، لإحياء حفل غنائي على مسرح النافورة المغطى، بدار الأوبرا المصرية، يوم 13 فبراير المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

عمر خيرت

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لاحياء ثالث حفلات عيد الحب، وسيقام  الحفل في دار الأوبرا المصرية.

الحفل من المقرر أن يقام يوم 14 من شهر فبراير، علي المسرح المغطي. 

عيد الحب حفلات عيد الحب محمد حماقي إليسا هيفاء وهبي إيهاب توفيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

المفتي: إسرائيل كيان غير شرعي تاريخيا وجغرافيا.. وأصولهم تفقدهم مفهوم الشعب الحقيقي

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعلن خطته الدعوية والتوعويّة خلال شهر رمضان المبارك

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر.. الإفتاء تجيب

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد