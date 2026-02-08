الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية.. غداً

خرجت علينا هيئة الأرصاد الجوية بحالة الطقس على مدار الساعة شاملة درجات الحرارة المتوقعة، موضحة أسباب الارتفاع في الطقس، لتؤكد أن عن حالة طقس من الاثنين حتى الجمعة 13 فبراير، تستمر في الارتفاع على أغلب الأنحاء، لتكون السواحل الشمالية 22:25 درجة، والقاهرة الكبري والوجه البحري 24:28 درجة، وجنوب البلاد 25:32 درجة.

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين طقس غداً الاثنين

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الاثنين مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الانحاء، بارد ليلاً، ويشهد شبورةمائية من 4 إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأفادت الأرصاد بأن طقس الاثنين سيشهد رياحا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة، فيما يشهد طقس الثلاثاء 10 فبراير إلى الجمعة 12 فبراير نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى.

طقس الاثنين



وأشارت إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها سقوط رذاذ أمطار خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وشددة الهيئة إلى ضرورة اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مؤكدة استمرار متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا ، على النحو التالي:

القاهرة 28 17 .

الإسكندرية 23 13 .

مطروح 20 14.

سوهاج 31 14.

قنا 32 15 .

أسوان 32 16 .