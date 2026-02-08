قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يعتزم زيارة المجر الشهر المقبل للمشاركة في قمة قادة اليمين العالمية (CPAC)
دفء مفاجئ في عز الشتاء .. والأرصاد توضح
جودة عالمية وأسعار منافسة.. الأردن تطلع للتعاون مع قناة السويس لبناء اليخوت السياحية
حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص
إجراءات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان.. والحبس عقوبة الزيادات غير المبررة
4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل
حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل
قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس الصومالي يعكس حنكة القيادة المصرية في قراءة مشهد الإقليم
شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن حالة الطقس
الإمارات ترحب بخطة السلام الشاملة للسودان وتؤكد دعمها لوقف فوري لإطلاق النار
عاد ليبتكر.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز
فن وثقافة

بعد أزمة الفرح.. دنيا الألفي تمثل للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية

سعيد فراج

مثلت اليوم الأحد المطربة دنيا الألفي، للتحقيق معها في نقابة المهن الموسيقي، بعد ازمة حفل الزفاف التي أحيته أول أمس الجمعة، وتشاجرت في مع أحد الحضور.

وخرجت دنيا الألفي، من مقر نقابة المهن الموسيقية، مسرعة بعد انتهاء التحقيق معها ولم تكشف عن نتائج التحقيق أو تدلي بأي تصريحات حول الأزمة التي حدثت.

أثارت أزمة دنيا الألفي
حالة من الجدل في الساعات الماضية، حول المطربة دنيا الألفي، بعد إحيائها إحدى حفلات الزفاف مؤخرًا، إذ ظهرت وهي تقوم بالبصق في وجه أحد المعازيم.

وتعود الواقعة، إلى حفل زفاف أحيته دنيا الألفي، قبل يومين، بعدها انتشر فيديو لها عبر تطبيق تيك توك، وهي تقوم بالبصق في وجه أحد المعازيم، وتوجه له الشتائم، بعد مشادة بينهما.

مقطع الفيديو، انتشر بشكل واسع عبر تيك توك، وباقي منصات السوشيال ميديا، وطالب البعض بالتحقيق مع دنيا الألفي.

دنيا الألفي ترد
وبعد الواقعة، نشرت دنيا الألفي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، لترد على الواقعة، فقالت: «اللي حصل امبارح في الفرح كان موقف صعب عليّا ومكنش مقبول بأي شكل.. أنا بنت وبشتغل في شغلي بكل احترام، ومن حقي الاحترام  في أي مكان أكون فيه.

وتابعت، دنيا الألفي: «كل واحد فينا ليه طاقة وصبر، ولما الموقف بيزيد عن حدّه طبيعي يطلع مننا رد فعل، وأنا اعترف إني خرجت عن شعوري لحظة لأني إنسانة قبل أي حاجة.وكلنا بنغلط

وأضافت دنيا الألفي: «بحب جمهوري وبعتذر له لو اتضايق من اللي حصل.. لكن في نفس الوقت مفيش بنت تقبل على نفسها قلة احترام او ألفاظ خارجه تسمعها أو تجاوز بشكل عام .. شكراً لكل حد فهم ودعمني وانا من غيرك مش حاجه».

إيقاف دنيا الألفي
وبعد الواقعة، صدر قرار من نقابة المهن الموسيقية، بإحالة دنيا الألفي، إلى التحقيق على خلفية حفل الزفاف التي أحيته أول أمس الجمعة.

وأعلنت دنيا الألفي، عن إحالتها للتحقيق، بمنشور عبر فيسبوك، نشرت فيه قرار نقابة المهن الموسيقية، وعلقت: «احتراما لقرار سيادة النقيب / استاذ مصطفي كامل .. و نفيب فرع الدقهليه / استاذ حازم محي الدين .. تم إيقافي عن العمل لحين انتهاء التحقيق .. الحمد الله قدر الله و ماشاء فعل».

نقابة المهن الموسيقية اخبار الفن نجوم الفن

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
