الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا اليوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، داخل سوق الصاغة، في ظل حالة من التذبذب التي تسيطر على السوق، وهو ما أعاد الجدل مجددًا حول اتجاهات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، حيث تراجع عيار 18 عن 6000 جنيه.



سعر الذهب اليوم في مصر

وبحسب آخر تحديثات سوق الصاغة، سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق ، نحو 6670 جنيهًا للبيع، و6630 جنيهًا للشراء، دون احتساب المصنعية، وذلك بعد سلسلة من التراجعات المتتالية التي شهدها المعدن النفيس خلال تعاملات الأسبوع الماضي.



أسعار الذهب الآن بدون مصنعية

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر، بدون إضافة المصنعية والدمغة، :

- سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7625 جنيهًا للبيع و7575 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر - الذهب عيار 22 نحو 6990 جنيهًا للبيع و6945 جنيهًا للشراء.

- وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5715 جنيهًا للبيع و5685 جنيهًا للشراء، في حين بلغ - سعر الذهب عيار 14 نحو 4445 جنيهًا للبيع و4420 جنيهًا للشراء.

- كما سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 3810 جنيهات للبيع و3790 جنيهًا للشراء.



سعر الجنيه الذهب والأونصة

وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب، فقد سجل اليوم نحو 53360 جنيهًا للبيع و53040 جنيهًا للشراء، متأثرًا بحركة التراجع التي شهدتها أسعار الأعيرة المختلفة.



أما سعر أونصة الذهب فقد بلغ نحو 237100 جنيه للبيع و235675 جنيهًا للشراء، في حين سجلت الأونصة عالميًا نحو 4959.09 دولارًا.

المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر من محل صاغة لآخر باختلاف قيمة المصنعية والدمغة، حيث يتراوح متوسط المصنعية بين 150 و300 جنيه للجرام الواحد، حسب نوع العيار ومكان الشراء والمحافظة.

وكلما زادت نسبة المعادن المضافة إلى الذهب انخفضت درجة نقائه، ويُقاس الذهب عالميًا باستخدام الأوقية التي تزن نحو 31.1 جرام.

انخفاض أسبوعي رغم الصعود العالمي

وكشفت تقارير أن أسعار الذهب في الأسواق تراجعت بنسبة 2.2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، رغم تسجيل أسعار الذهب في البورصة العالمية ارتفاعًا بنسبة 1.4%، مدعومة بصدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت توقعات الأسواق باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا خلال الفترة المقبلة.

تراجع 150 جنيهًا

من جانبه، أوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» المتخصصة في سوق الذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب في السوق المحلية سجلت انخفاضًا بنحو 150 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6675 جنيهًا في المتوسط، مشيرًا إلى أن هذا التراجع جاء رغم ارتفاع الأسعار عالميًا.



وأشار إمبابي إلى أن السوق شهدت خلال الفترة الماضية فجوة سعرية تراوحت ما بين 300 و500 جنيه بين الأسعار المحلية والسعر العالمي، نتيجة لجوء بعض التجار إلى التحوط خلال فترات التقلبات السعرية الحادة، وهو ما دفع السوق حاليًا إلى الدخول في مرحلة تصحيح سعري لإعادة التوازن والاقتراب من المستويات العادلة المرتبطة بالسوق العالمية.

أداء الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، أوضحت التقارير أن أسعار الذهب بدأت في استعادة استقرارها خلال الأسبوع الحالي، عقب موجات الانخفاض الحادة التي شهدتها خلال الأسبوع قبل الماضي، حيث عاد المشترون إلى السوق عند مستويات الأسعار المنخفضة، ما دعم الاتجاه الصعودي للمعدن الأصفر على المدى القصير.

توقعات مستقبلية للأسعار

وفي السياق ذاته، أشار محللون إلى أن بنوكًا كبرى لا تزال تتوقع اقتراب أسعار الذهب عالميًا من مستوى 6 آلاف دولار للأوقية بحلول نهاية العام، مدفوعة بعوامل هيكلية طويلة الأجل، من بينها ارتفاع مستويات الدين السيادي، والاختلالات المالية العالمية، واستمرار المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب التراجع التدريجي في قوة الدولار الأمريكي.