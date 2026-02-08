بشرى سارة.. الأرصاد: انكسار الموجة الحارة في هذا الموعد| تعرف عليه

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 10 إلى السبت 14 فبراير الجاري، بالإضافة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 22:25، والقاهرة الكبرى والوجه البحرى 24:27، وجنوب البلاد 25:32 درجة.

موعد انكسار الموجة الحارة



وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس غداً الثلاثاء مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلاً، ويشهد انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة يومي الأربعاء 11 فبراير والخميس 12 فبراير على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 3:4 درجة.

حالة الطقس الثلاثاء

وأفادت الهيئة، أن حالة الطقس من الثلاثاء ستشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق.



وأشارت إلى وجود نشاط رياح من الثلاثاء 10 فبراير إلى السبت 14 فبراير على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة االكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الاثنين سيكون مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الانحاء، بارد ليلاً، ويشهد شبورةمائية من 4 إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا

القاهرة 28 17 .

الإسكندرية 23 13 .

مطروح 20 14.

سوهاج 31 14.

قنا 32 15 .

أسوان 32 16 .