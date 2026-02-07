قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا ترسل طائرات مقاتلة إلى قبرص.. هل تشتعل حرب قريبا؟
فوز صن داونز في دورى أبطال أفريقيا يمنح الهلال بطاقة التأهل مبكرًا
حرب تجارية.. كولومبيا تفرض رسوما جمركية انتقامية على الإكوادور
سيد معوض يكشف موقفا مثيرا لـ صالح جمعة قبل سداسية النجم الساحلي
عبدالستار صبري: تجربة حسام حسن مع المنتخب ناجحة.. والنتائج أهم من الأداء
فاضل كام يوم؟.. موعد بداية شهر رمضان 2026 وتوقيت أذان المغرب
إبراهيم عبدالخالق: الناشئين مستقبل الزمالك وعلى معتمد جمال استغلال الفرصة
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس
أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار
مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل في دوري إفريقيا | شاهد
أحمد سليمان: أنا بعيد عن ملف الكرة بالزمالك.. وهذا موقفي من الاستقالة
مطار القاهرة: خطة الطوارئ البديلة نجحت في التعامل مع تسرب خط الوقود
رغم الأجواء الصيفية.. الأرصاد تحذر من الرياح والأتربة في طقس اليوم

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
حسام الفقي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة التى يشهدها اليوم السبت 7 فبراير 2026، على كافة أنحاء المحافظات والمدن المصرية.


وأوضحت هيئة الأرصاد أن البلاد ستشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

أتربة عالقة:

وتابعت هيئة الأرصاد أن هناك وجود أتربة عالقة على بعض المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

نشاط رياح:

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة على فترات متقطعةبالإضافة إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.


درجات الحرارة اليوم :

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / الصغرى)

القاهرة: 27 / 19
العاصمة الإدارية: 28 / 18
6 أكتوبر: 28 / 18
بنها: 27 / 19
دمنهور: 26 / 16
وادي النطرون: 27 / 18
كفر الشيخ: 26 / 16
بلطيم: 27 / 16
المنصورة: 26 / 16
الزقازيق: 27 / 19
شبين الكوم: 27 / 16
طنطا: 26 / 16
دمياط: 27 / 17
بورسعيد: 27 / 18
الإسماعيلية: 29 / 16
السويس: 28 / 16
العريش: 29 / 14
رفح: 27 / 14
رأس سدر: 26 / 15
نخل: 27 / 08
كاترين: 19 / 05
الطور: 26 / 14
طابا: 25 / 13
شرم الشيخ: 27 / 18
الغردقة: 28 / 15
الإسكندرية: 26 / 16
العلمين: 26 / 15
مطروح: 25 / 15
السلوم: 27 / 14
سيوة: 29 / 16
رأس غارب: 27 / 15
سفاجا: 28 / 16
مرسى علم: 29 / 17
شلاتين: 30 / 18
حلايب: 27 / 18
أبو رماد: 26 / 17
مرسى حميرة: 26 / 17
أبو سمبل: 31 / 14
الفيوم: 28 / 12
بني سويف: 29 / 12
المنيا: 29 / 12
أسيوط: 30 / 13
سوهاج: 30 / 14
قنا: 31 / 13
الأقصر: 31 / 13
أسوان: 31 / 14
الوادي الجديد: 30 / 12
أبو سمبل: 31 / 14

