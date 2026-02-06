شريف فتحي من إسطنبول: هندفا تعزيز التواجد المصري في البورصات والتجمعات السياحية العالمية

افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في فعاليات الدورة (29) للمعرض السياحي الدولي 2026 EMITT بمدينة إسطنبول خلال الفترة من 5 حتى 7 فبراير الجاري،والذي تُشارك فيه وزارة السياحة والآثار ممثلة قي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سنوياً.

مصر تشارك في السياحي الدولي 2026 EMITT

وشارك في الافتتاح السفير وائل بدوي سفير مصر في أنقرة، والقنصل حاتم الألفي قنصل مصر في إسطنبول، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، و سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، والأستاذة داليا تويج مدير وحدة الشرق الأوسط وتركيا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، والمهندسة مروة إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للمعرض والفعاليات بالهيئة.

وأكد شريف فتحي على أهمية المشاركة في هذا المعرض بما يساهم في تعزيز التواجد المصري دولياً حيث يُعد من أهم البورصات والتجمعات السياحية العالمية، ومُلتقى دولي للمتخصصين بصناعة السياحة بما يقدم فرصة هامة للالتقاء بمنظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق التركي لتعزيز ودفع معدلات الحركة السياحية الوافدة من تركيا إلى مصر، مشيراً إلى أن هذا السوق شهد نمواً سياحياً ملحوظاً خلال عام 2025 مقارنة بالعام الماضي.

وقام الوزير بجولة داخل الجناح المصري، التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين المشاركين بالمعرض، واستمع إلى مقترحاتهم حول دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وتُشارك الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذا المعرض بجناح هذا العام مساحته 200 م٢ ويضم ممثلين عن القطاع السياحي المصري الخاص بعدد 18 عارض من بينهم 9 شركات السياحة و9 من المنشآت الفندقية وشركتي طيران هما مصر للطيران وإير كايرو.

ويشارك في هذا المعرض أكثر من 100 دولة حول العالم ومنها دول أمريكا اللاتينية والدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا وبعض الدول العربية والشرق الأوسط، ويحرص على حضوره سنوياً عدد كبير من شركاء المهنة في قطاع السياحة والسفر، وما يقرب من 600 عارض وأكثر من 30 ألف زائر من المهتمين بصناعة السياحة.

ومن المقرر أن تشهد زيارة السيد شرسف فتحي وزير السياحة والآثار عقد عدة اجتماعات مع الجانب التركي لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي المشترك، وبحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من هذا السوق والأسواق السياحية الأخرى، بجانب عقد عدد من اللقاءات الإعلامية لتسليط الضوء على المستجدات التي يشهدها المقصد السياحي المصري حالياً وإبراز مقوماته السياحية والأثرية المتنوعة.

