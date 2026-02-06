تزامنا مع مفاوضات مسقط.. تحركات عسكرية أمريكية في بحر العرب| تفاصيل

نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا لتحركات حاملة الطائرات أبراهام لينكولن الهجومية في بحر العرب اليوم تزامنا مع المفاوضات بين طهران وواشنطن التي استضافتها مسقط، بحضور الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشورها على منصة "إكس" : أبحرت مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، برفقة سفينتي إمداد عسكريتين وزورقتين تابعتين لخفر السواحل الأمريكي، في بحر العرب اليوم".

وأضافت القيادة المركزية: حلّقت طائرات من الجناح الجوي التاسع التابع لحاملة الطائرات فوقها.. السلام من خلال القوة".

وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن مفاوضات مسقط شهدت مشاركة الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وهو أمر لم يحدث في الجولات السابقة.

وقالت إنه من المرجح أن يكون ذلك بمثابة إشارة إلى طهران بأن واشنطن قد تشن هجوماً على إيران إذا فشلت المفاوضات.