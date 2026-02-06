يويفا يوقع عقوبتين على ريال مدريد بسبب مباراة بنفيكا .. ويُوجه إنذارًا لـ أربيلوا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» توقيع عقوبات رسمية على نادي ريال مدريد، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته الأخيرة أمام بنفيكا، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد تلقى خسارة أمام بنفيكا بنتيجة 4-2، في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية، وهي المباراة التي شهدت عدة مخالفات تنظيمية وانضباطية استدعت تدخل الاتحاد الأوروبي.

وقرر «يويفا» إيقاف اللاعب رودريجو مباراتين، بعد طرده خلال اللقاء، نتيجة حصوله على بطاقتين صفراويتين، إلى جانب توجيه إهانة للحكم الإيطالي دافيدي ماسا. كما فرض الاتحاد غرامة مالية على النادي الملكي قدرها 40 ألف يورو، بسبب تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب، ما تسبب في تأخير انطلاق المباراة عن موعدها الرسمي.

واعتبر «يويفا» أن تأخر بداية اللقاء يُعد مخالفة جسيمة، لما له من تأثير مباشر على تنظيم البطولة، والبث التلفزيوني، والخطط اللوجستية، خاصة في ظل تزامن مواعيد المباريات، وهو ما دفعه إلى تشديد العقوبة المالية على ريال مدريد.

وأكد الاتحاد الأوروبي في قراره أن الالتزام بالمواعيد المحددة لانطلاق المباريات يُعد عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على احترافية المسابقات واحترام الجماهير والرعاة وشركات البث.

وفي السياق ذاته، وجّه «يويفا» إنذارًا رسميًا إلى ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، باعتباره المسؤول الأول عن تأخر وصول الفريق إلى أرض الملعب، وتم تسجيل هذا الإنذار في سجله التأديبي.

ولم تقتصر العقوبات على ريال مدريد فقط، إذ فرض «يويفا» غرامة مالية قدرها 40 ألف يورو على نادي بنفيكا أيضًا، لتسببه في تأخير المباراة، بالإضافة إلى توجيه إنذار لمدربه جوزيه مورينيو، تحقيقًا لمبدأ العدالة بين الطرفين.

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين ريال مدريد وبنفيكا، في مواجهتي ذهاب وإياب ضمن ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يومي 17 و25 فبراير الجاري، في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا ثأريًا للفريق الملكي.