لقطات من وصول بعثة بيراميدز إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة ريفرز في دوري أبطال أفريقيا

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

وشارك الإعلامي أحمد جلال صورا من وصول بعثة فريق نادي بيراميدز إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا. عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

ويحل بيراميدز ضيفا على ريفرز النيجيري في السادسة من مساء الأحد على ملعب جودسويل أكابيو في مدينة أويو بنيجيريا في خامس جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقطعت الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي الرحلة من القاهرة حتى مدينة أويو التي تستضيف المباراة في حوالي 6 ساعات، حيث من المقرر التوجه مباشرة إلى فندق الإقامة.

ويخوض بيراميدز مرانا وحيدا في نيجيريا على ملعب المباراة في السادسة مساء السبت، لمدة ساعة طبقا لتعليمات الكاف.

وضمت بعثة الفريق:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - حامد حمدان - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - عودة فاخوري - باسكال فيري

خط الهجوم: مروان حمدي