جنش يحصل على لقب رجل مباراة الطلائع والاتحاد السكندري
الأم وابنها وقعوا من تامن دور | صدمة في العصافرة
الأولوية للصواريخ الباليستية.. تطورات خطيرة في إيران بشأن المواقع النووية
هل يتم تقديم الساعة قبل رمضان؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أنا أسعد إنسان.. رئيس القومي للسينما يشيد بالفيلم الوثائقي عن المخرج داود عبد السيد في حفل تأبينه
الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء
لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا
أسعار الذهب مساء اليوم في الإمارات 6-2-2026
نيسان سنترا وتويوتا كورولا.. أي سيارة تختار وكم سعرهما؟
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. 115 مليون شخص بشرق المتوسط في مهب الريح
الاتفاق يتجاوز ضمك بثنائية نظيفة في دوري روشن
انفجار في منطقة حشماتية شرق طهران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النصر يحسم الكلاسيكو أمام الاتحاد بثنائية قاتلة في دوري روشن

حمزة شعيب

حقق فريق النصر فوزًا ثمينًا على حساب غريمه الاتحاد، بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة حالة من الجدل التحكيمي مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، بعدما اصطدمت كرة عرضية أرسلها موسى ديابي بيد مدافع النصر محمد سيماكان أثناء محاولته إبعادها عن المهاجم المغربي يوسف النصيري. واعترض لاعبو الاتحاد بقوة مطالبين بركلة جزاء، إلا أن حكم اللقاء، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد «VAR»، قرر احتساب ركلة ركنية فقط.

وكاد النصر أن يفتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، عندما تصدى حارس الاتحاد ماركو رايكوفيتش ببراعة لتسديدة قوية من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل النصر ضغطه الهجومي حتى نجح في فك شفرة دفاع الاتحاد في الدقيقة 84، بعدما سجل السنغالي ساديو ماني الهدف الأول من ركلة جزاء، معلنًا تقدم العالمي.

ومع اندفاع الاتحاد بحثًا عن التعادل، استغل النصر المساحات في الوقت بدل الضائع، حيث أحرز أنجيلو جابرييل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليؤكد فوز فريقه وحصد النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 49 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 34 نقطة في المركز السابع.

وشهد كلاسيكو الجولة استمرار غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر للمباراة الثانية على التوالي، بعد غيابه أيضًا عن مواجهة التعاون، دون الكشف عن أسباب جديدة لغيابه.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

نيسان وإنفينيتي

نيسان وإنفينيتي تخططان لثورة هائلة في تصميم اكصدامات السيارات

هيونداي

بسبب نقص المبيعات.. هيونداي توقف إنتاج سيارتها الشهيرة

Galaxy A07 5G

سامسونج تطلق Galaxy A07 5G ببطارية كبيرة وسعر منافس

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

قلي ولا طبيخ .. طرق اختيار نوع البطاطس الصحيح

أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

