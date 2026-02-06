النصر يحسم الكلاسيكو أمام الاتحاد بثنائية قاتلة في دوري روشن

حقق فريق النصر فوزًا ثمينًا على حساب غريمه الاتحاد، بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة حالة من الجدل التحكيمي مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، بعدما اصطدمت كرة عرضية أرسلها موسى ديابي بيد مدافع النصر محمد سيماكان أثناء محاولته إبعادها عن المهاجم المغربي يوسف النصيري. واعترض لاعبو الاتحاد بقوة مطالبين بركلة جزاء، إلا أن حكم اللقاء، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد «VAR»، قرر احتساب ركلة ركنية فقط.

وكاد النصر أن يفتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، عندما تصدى حارس الاتحاد ماركو رايكوفيتش ببراعة لتسديدة قوية من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل النصر ضغطه الهجومي حتى نجح في فك شفرة دفاع الاتحاد في الدقيقة 84، بعدما سجل السنغالي ساديو ماني الهدف الأول من ركلة جزاء، معلنًا تقدم العالمي.

ومع اندفاع الاتحاد بحثًا عن التعادل، استغل النصر المساحات في الوقت بدل الضائع، حيث أحرز أنجيلو جابرييل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليؤكد فوز فريقه وحصد النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 49 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 34 نقطة في المركز السابع.

وشهد كلاسيكو الجولة استمرار غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر للمباراة الثانية على التوالي، بعد غيابه أيضًا عن مواجهة التعاون، دون الكشف عن أسباب جديدة لغيابه.