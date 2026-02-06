دولة التلاوة| أسامة الأزهري لـ عبد الله عبد الموجود: حضورك شرف وسعادتك قدر

وجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كلمات إشادة مؤثرة إلى المتسابق عبد الله عبد الموجود في برنامج دولة التلاوة، معربًا عن سعادته الكبيرة بمشاركته في المسابقة.

وزير الأوقاف: المتسابق عبد الله عبد الموجود مصدر فخر واعتزاز

وأكد وزير الأوقاف أن وجود المتسابق عبد الله عبد الموجود؛ يُعد مصدر فخر واعتزاز، مشيرًا إلى أن أداءه ترك أثرًا طيبًا في القلوب، وبعث مشاعر الطرب والفرح.

وأضاف وزير الأوقاف أن عبد الله يمتلك حضورًا مميزًا يبعث على السعادة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، وأن يرزقه الله السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة.

برنامج دولة التلاوة

وافتتح المنشد الديني مصطفى عاطف، الحلقة الخامسة والعشرين من برنامج «دولة التلاوة» بأنشودة روحانية مؤثرة، حملت عنوان «زدني بفرط الحب فيك تحيّرًا»، في أجواء إيمانية مميزة.

لجنة تحكيم دولة التلاوة

يشارك في لجنة التحكيم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور طه عبد الوهاب خبير المقامات، الدكتور حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، الداعية الإسلامي مصطفى حسني.