مصطفى عاطف: مصر دولة التلاوة وأرض الأصوات الخالدة

وجّه المنشد الديني مصطفى عاطف، خلال الحلقة الخامسة والعشرين من برنامج «دولة التلاوة»، رسالة شكر وتقدير إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مشيدًا بالدعم الكبير الذي قدّمه له على مدار سنوات طويلة.

محبة وتقدير كبيرين

وأكد عاطف أن هذا الدعم كان له أثر بالغ في مسيرته، مشيرًا إلى أنه يحظى بمحبة وتقدير كبيرين في كل مكان داخل مصر، بفضل هذا الاهتمام والرعاية.

أهمية الحفاظ على التراث الديني

وأضاف أن الدكتور أسامة الأزهري يحرص دائمًا على التأكيد على أهمية الحفاظ على التراث الديني والإنشادي، وترسيخ فكرة أن مصر ستظل «دولة التلاوة» وأرض الأصوات الجميلة والعراقة الممتدة عبر الأجيال.

وأكد مصطفى عاطف فخره الشديد بتواجده ضمن برنامج «دولة التلاوة»، موضحًا أن المصريين يعتزون بهويتهم القرآنية في كل أنحاء العالم، حيث أنجبت مصر كبار القراء الذين علّموا العالم تلاوة القرآن بأصواتهم، وأسّسوا لفن الإنشاد والمديح بنغماتهم العذبة.

واختتم حديثه معربًا عن اعتزازه بتتلمذه على أيدي كبار الأساتذة، معتبرًا ذلك شرفًا كبيرًا ومسئولية في الوقت نفسه.