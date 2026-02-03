نجوم دولة التلاوة يختتمون فعاليات الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب بأمسية قرآنية

اختتم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فعالياته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، وذلك بإقامة أمسية قرآنية متميزة، أحيتها كوكبة من نجوم مسابقة دولة التلاوة.

وتألقت الأصوات الندية لكل من القارئ الشيخ محمد القلاجي، والقارئ الشيخ أحمد محمد، والقارئ الشيخ محمد كامل، الذين قدموا تلاوات عطرة من آيات الذكر الحكيم، وابتهالات إيمانية صادقة، أضفت على المكان أجواءً من الخشوع والصفاء.

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يختتم فعالياته بمعرض الكتاب

وتحول جناح المجلس إلى ساحة إيمانية يتردد فيها صدى القرآن الكريم والذكر، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع الأداء المتميز بروحانية واضحة، في مشهد عبّر عن عمق ارتباط الجمهور بالقرآن الكريم وقيمه السامية.

وبهذه الأمسية اختتم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فعالياته ضمن الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تاركًا أثرا طيبًا في نفوس زوار المعرض، مؤكدًا دوره العلمي والفكري والديني، ليكون منارة للهداية، ومصدر إلهام دائم للأجيال المتعاقبة.