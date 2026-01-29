الأعلى للشئون الإسلامية يطرح إصدار سلسلة زاد الأئمة والخطباء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يقدّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضمن مشاركته في فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أحدث إصداراته العلمية بعنوان «زاد الأئمة والخطباء – الدليل الإرشادي لخطب الجمعة»، وهو إصدار منهجي متخصص يهدف إلى دعم الأئمة والخطباء علميًا وفكريًا وخطابيًا، وتطوير الأداء الدعوي على أسس علمية رصينة ومنهج وسطي رشيد.

ويأتي هذا الإصدار في إطار المشروع المؤسسي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتأهيل الخطاب الدعوي، وتعزيز أدوات الإمام والخطيب معرفيًا وتربويًا، بما يسهم في بناء خطاب ديني واعٍ يجمع بين سلامة المنهج، وعمق الفكرة، وحسن العرض، وربط قضايا الدين بواقع الناس واحتياجات المجتمع.

ويُعرض الكتاب بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية صالة 4 – جناح A25، خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، ضمن مجموعة من أحدث الإصدارات التي يقدمها المجلس في مجالات الدعوة، والفكر الإسلامي، وبناء الوعي الديني.

ويؤكد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن هذا الإصدار يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الخطاب الديني، ودعم الأئمة والخطباء بأدوات علمية عملية، تعزز رسالتهم الدعوية، وترسخ قيم الوسطية والاعتدال، وتسهم في خدمة المجتمع دينيًا وفكريًا وتربويًا.