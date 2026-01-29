قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
علي جمعة يوضح سر استغفار النبي ﷺ رغم مغفرة ذنبه
ستخضع لعملية جراحية.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ سوسن بدر
عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه
سوسن تتعرض للكسر في ساقها.. خاص
هدم مقرات الأونروا تصعيد غير مسبوق.. تحذيرات قرب الاحتلال تطبيق خطة تهدف إلى شطر الضفة | الأوضاع بالقطاع
بدون إمام عاشور.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
برلماني: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تؤكد ثقل مصر الإقليمي
قبل الشهر الكريم.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2026
تصعيد خطير في القدس.. هدم مقرات الأونروا وتهديد مباشر لحياة 190 ألف لاجئ
الأمم المتحدة: نحث الأطراف في سوريا على حل النزاع سلميا واحترام القانون الدولي
ذكرى وفاة الشيخ شعبان الصياد.. محطات لا تعرفها عن فارس القرآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأعلى للشئون الإسلامية يطرح إصدار سلسلة زاد الأئمة والخطباء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

غلاف كتاب زاد الأئمة والخطباء
غلاف كتاب زاد الأئمة والخطباء
عبد الرحمن محمد

يقدّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضمن مشاركته في فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أحدث إصداراته العلمية بعنوان «زاد الأئمة والخطباء – الدليل الإرشادي لخطب الجمعة»، وهو إصدار منهجي متخصص يهدف إلى دعم الأئمة والخطباء علميًا وفكريًا وخطابيًا، وتطوير الأداء الدعوي على أسس علمية رصينة ومنهج وسطي رشيد.

ويأتي هذا الإصدار في إطار المشروع المؤسسي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتأهيل الخطاب الدعوي، وتعزيز أدوات الإمام والخطيب معرفيًا وتربويًا، بما يسهم في بناء خطاب ديني واعٍ يجمع بين سلامة المنهج، وعمق الفكرة، وحسن العرض، وربط قضايا الدين بواقع الناس واحتياجات المجتمع.

ويُعرض الكتاب بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية صالة 4 – جناح A25، خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، ضمن مجموعة من أحدث الإصدارات التي يقدمها المجلس في مجالات الدعوة، والفكر الإسلامي، وبناء الوعي الديني.

ويؤكد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن هذا الإصدار يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الخطاب الديني، ودعم الأئمة والخطباء بأدوات علمية عملية، تعزز رسالتهم الدعوية، وترسخ قيم الوسطية والاعتدال، وتسهم في خدمة المجتمع دينيًا وفكريًا وتربويًا.

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية زاد الأئمة معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

أصحاب المعاشات

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

بيع نتيجة الاعدادية

ادفع عشان تاخدها .. بيع نتيجة الإعدادية بالقاهرة والجيزة على بوابة التعليم الأساسي

ترشيحاتنا

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

أرشيفية

توك شو | استقرار الذهب والعملات والطقس .. وتحرك القافلة الإنسانية 127 عبر معبر رفح لدعم غزة

السودان

يونيسف: نزوح 9.5 مليون شخص في 18 ولاية سودانية

بالصور

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

محافظ الشرقية يتفقد طريق الجمباز لتهيئته كمحور بديل لإيجاد السيولة المرورية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للاطمئنان على جاهزية المستشفيات .. محافظ الشرقية يتفقد مبرة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

فيديو

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد