ديني

إقبال كبير على جناح «الإفتاء» بمعرض الكتاب .. و«فتاوى الشباب» و«قضايا تشغل الأذهان» يتصدران المبيعات

أحد إصدارات المفتي بمعرض الكتاب
أحد إصدارات المفتي بمعرض الكتاب
عبد الرحمن محمد

شهد جناح دار الإفتاء المصرية، ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا جماهيريًّا ملحوظًا من الباحثين والمثقفين وقطاع واسع من الشباب، حيث تصدر عدد من الإصدارات الفقهية والفكرية قائمة الكتب الأكثر بيعًا منذ انطلاق المعرض، في مؤشر يعكس ثقة الجمهور بالمنهج الوسطي الرصين الذي تتبنَّاه دار الإفتاء.

وصرح الأستاذ، محمد فايد مدير عام الإصدارات بدار الإفتاء المصرية، بأن إصدارات فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، تصدرت قائمة الأكثر مبيعًا، لا سيما بين فئة الشباب، لما تتميز به من معالجة واعية للقضايا المعاصرة بلغة مبسَّطة ومنهج متزن، وجاء في مقدمة هذه الإصدارات كتاب «قضايا تشغل الأذهان»، الذي يقدم إجابات فكرية وفقهية معاصرة لأبرز التساؤلات المطروحة على الساحة، إلى جانب سلسلة الفتاوى المتخصصة، وعلى رأسها: فتاوى الشباب، فتاوى المرأة، فتاوى الصيام، وفتاوى الحج والعمرة، والتي تُعد مراجع فقهية ميسَّرة تعين المسلم في شؤون عباداته ومعاملاته اليومية.

كما حظيت مؤلفات فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية الأسبق، باهتمام واسع من زوار الجناح، وفي صدارتها كتاب «تاريخ أصول الفقه» بوصفه مرجعًا علميًّا مهمًّا للدارسين والباحثين في علوم الشريعة، إلى جانب كتاب «الطريق إلى التراث» الذي يرسم منهجية علمية متوازنة للتعامل مع التراث الإسلامي.

كما برز كتاب «اختلاف الأصوليين في الأدلة الظنية» للدكتورة أميرة الأطرش، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، ضمن قائمة الأكثر بيعًا؛ لما يجمعه من تأصيل أصولي رصين وتطبيقات فقهية معاصرة.

ويؤكد هذا الإقبال المتزايد وعي الجمهور بأهمية تلقِّي المعرفة الدينية من مصادرها الرسمية المعتمدة، خاصة تلك التي تنجح في الجمع بين أصالة التراث ومتطلبات الواقع المعاصر، وتقدم خطابًا دينيًّا مستنيرًا يلبي احتياجات المجتمع.

جناح دار الإفتاء معرض القاهرة الدولي للكتاب مفتي الجمهورية

