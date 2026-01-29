جناح الأزهر بمعرض الكتاب يواصل العمل بكامل طاقته لاستيعاب الإقبال المتزايد

يواصل جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، اليوم الثامن للمعرض، العمل بكامل طاقته لاستيعاب الأعداد المتزايدة من زائريه، في مشهد يعكس حضورًا جماهيريًا كثيفًا وتنظيمًا محكمًا يواكب الزحام غير المسبوق على مختلف أركان الجناح.

وامتدت مظاهر الإقبال إلى جميع الأركان، حيث لا موضع لقدم في بعضها، ما استدعى تنظيم حركة التوافد والتدخل السريع لأطقم الإدارة لضمان انسيابية الدخول وحفظ سلامة الزائرين.



وواصل ركن الفتوى عمله بكامل طاقته، مستجيبًا لاستفسارات الجمهور والرد عليها من خلال نخبة من المفتين والمفتيات، في إطار الدور التوعوي للأزهر الشريف في تقديم الفتوى الرشيدة وتصحيح المفاهيم.

وفي ركن الخط العربي، واصلت ورش تعليم الخط نشاطها، مع كتابة أسماء الزائرين على كروت تُقدَّم لهم كهدايا تذكارية، حيث يشارك في استيعاب الإقبال المتزايد ثلاثة خطاطين بقيادة الفنان إسماعيل عبده، وسط تفاعل كبير من زوار الجناح من مختلف الأعمار.

كما شهدت الندوات الفكرية والتوعوية ازدحامًا شديدًا، امتلأت فيه القاعات عن آخرها، واحتشد جمهور خارجها لمتابعة ندوة الفنان والباحث الأثري الدكتور محمد خميس، ونخبة من علماء الأزهر، عبر البث المباشر وشاشة العرض العملاقة، إلى جانب فقرات الابتهالات والإنشاد الديني التي قدمها طلاب وطالبات الأزهر، عبّرت عن حب الوطن ومدح النبي ﷺ.

وعلى صعيد الأطفال، استقبل ركن مجلة نور وركن قطاع المعاهد الأزهرية أعدادًا كبيرة من الأطفال والأسر من خلال ورش الرسم والتلوين والأنشطة التفاعلية والمبادرات التربوية، التي تجمع بين الترفيه والتثقيف.

كما شهد منفذ البيع إقبالًا ملحوظًا على إصدارات الأزهر، مع نفاد عدد من العناوين المهمة مثل «الإبانة عن أصول الديانة»، و«حاشية الملاوي»، و«علوم البلاغة».

ولا يزال ركن المخطوطات يجذب الزائرين بما يعرضه من نفائس تراثية وصفحات مضيئة من تاريخ مصر والأزهر، مؤكدًا مكانة الجناح كذاكرة علمية وحضارية تعكس عمق الدور الذي اضطلع به الأزهر في حفظ التراث وصون الهوية ونقل المعرفة عبر العصور.

كما نظّم بيت الزكاة والصدقات المصري ورشًا ومبادرات تعريفية، إلى جانب تقديم الهدايا التعريفية للجمهور، تعزيزًا للتواصل المباشر مع زوار الجناح.

وعلى هامش فعاليات اليوم؛ قدم طلاب منطقة بني سويف الأزهرية، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، عروضًا وطنية ودينية وتوعوية متنوعة، شملت الابتهالات والإنشاد والتقديمات التربوية، وسط تفاعل كبير من الحضور، معبرة عن حب الوطن وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، بما يعكس حرص الأزهر على دعم مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم وإبراز هوية الجيل الجديد.

ويستمر جناح الأزهر للعام العاشر على التوالي في المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلاقًا من مسؤوليته التعليمية والدعوية والتنويرية، لنشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، في جناح يمتد على نحو ألف متر مربع ويضم قاعات الندوات، وركن الفتوى، وركن الخط العربي، وركن الأطفال والمخطوطات، وغيرها من الأركان التي تعكس حضور الأزهر الثقافي والتوعوي في صناعة الوعي وترسيخ القيم الدينية والوطنية.