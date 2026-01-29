قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
معارك طاحنة بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيجراي.. ماذا يحدث في أثيوبيا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يواصل العمل بكامل طاقته لاستيعاب الإقبال المتزايد

جانب من الفعاليات في جناح الأزهر
جانب من الفعاليات في جناح الأزهر
عبد الرحمن محمد

يواصل جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، اليوم الثامن للمعرض، العمل بكامل طاقته لاستيعاب الأعداد المتزايدة من زائريه، في مشهد يعكس حضورًا جماهيريًا كثيفًا وتنظيمًا محكمًا يواكب الزحام غير المسبوق على مختلف أركان الجناح.

وامتدت مظاهر الإقبال إلى جميع الأركان، حيث لا موضع لقدم في بعضها، ما استدعى تنظيم حركة التوافد والتدخل السريع لأطقم الإدارة لضمان انسيابية الدخول وحفظ سلامة الزائرين.
 

وواصل ركن الفتوى عمله بكامل طاقته، مستجيبًا لاستفسارات الجمهور والرد عليها من خلال نخبة من المفتين والمفتيات، في إطار الدور التوعوي للأزهر الشريف في تقديم الفتوى الرشيدة وتصحيح المفاهيم.

وفي ركن الخط العربي، واصلت ورش تعليم الخط نشاطها، مع كتابة أسماء الزائرين على كروت تُقدَّم لهم كهدايا تذكارية، حيث يشارك في استيعاب الإقبال المتزايد ثلاثة خطاطين بقيادة الفنان إسماعيل عبده، وسط تفاعل كبير من زوار الجناح من مختلف الأعمار.

كما شهدت الندوات الفكرية والتوعوية ازدحامًا شديدًا، امتلأت فيه القاعات عن آخرها، واحتشد جمهور خارجها لمتابعة ندوة الفنان والباحث الأثري الدكتور محمد خميس، ونخبة من علماء الأزهر، عبر البث المباشر وشاشة العرض العملاقة، إلى جانب فقرات الابتهالات والإنشاد الديني التي قدمها طلاب وطالبات الأزهر، عبّرت عن حب الوطن ومدح النبي ﷺ.

وعلى صعيد الأطفال، استقبل ركن مجلة نور وركن قطاع المعاهد الأزهرية أعدادًا كبيرة من الأطفال والأسر من خلال ورش الرسم والتلوين والأنشطة التفاعلية والمبادرات التربوية، التي تجمع بين الترفيه والتثقيف.

كما شهد منفذ البيع إقبالًا ملحوظًا على إصدارات الأزهر، مع نفاد عدد من العناوين المهمة مثل «الإبانة عن أصول الديانة»، و«حاشية الملاوي»، و«علوم البلاغة».

ولا يزال ركن المخطوطات يجذب الزائرين بما يعرضه من نفائس تراثية وصفحات مضيئة من تاريخ مصر والأزهر، مؤكدًا مكانة الجناح كذاكرة علمية وحضارية تعكس عمق الدور الذي اضطلع به الأزهر في حفظ التراث وصون الهوية ونقل المعرفة عبر العصور.

كما نظّم بيت الزكاة والصدقات المصري ورشًا ومبادرات تعريفية، إلى جانب تقديم الهدايا التعريفية للجمهور، تعزيزًا للتواصل المباشر مع زوار الجناح.

وعلى هامش فعاليات اليوم؛ قدم طلاب منطقة بني سويف الأزهرية، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، عروضًا وطنية ودينية وتوعوية متنوعة، شملت الابتهالات والإنشاد والتقديمات التربوية، وسط تفاعل كبير من الحضور، معبرة عن حب الوطن وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، بما يعكس حرص الأزهر على دعم مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم وإبراز هوية الجيل الجديد.

ويستمر جناح الأزهر للعام العاشر على التوالي في المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلاقًا من مسؤوليته التعليمية والدعوية والتنويرية، لنشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، في جناح يمتد على نحو ألف متر مربع ويضم قاعات الندوات، وركن الفتوى، وركن الخط العربي، وركن الأطفال والمخطوطات، وغيرها من الأركان التي تعكس حضور الأزهر الثقافي والتوعوي في صناعة الوعي وترسيخ القيم الدينية والوطنية.

جناح الأزهر معرض الكتاب ركن الفتوى ركن الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصادر طبية: شهيد ثان برصاص الاحتلال خارج مناطق انتشاره في خان يونس جنوبي قطاع غزة

أرشيفية

ألمانيا تنضم إلى فرنسا وإيطاليا في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

صورة أرشيفية

الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على بيلا بيريزا في منطقة سومي الأوكرانية

بالصور

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد