للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع اسعار طرازاتهم مرة اخري خلال اقل من شهر و البعض الاخر قام بتثبيت أسعار سياراته ، بعد وقوع الازمة الاخيرة والحرب الايرانية الأمريكية، وارتفاع اسعار المحروقات.

و تراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض طرازات السيارات إلى 100 ألف جنيه، ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق ، بعد ان كان هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية باسعار السيارات .

خلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات تم زيادة اسعارهم في السوق المصري:

1- هيونداي إلنترا ‏AD‏

تعتمد السيارة هيونداي إلنترا ‏AD على محرك 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 ‏نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6‏SP-AT‏، وبطوله 4.620 مم، وعرض 1.800 مم، وارتفاع كلي 1.450 مم، وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية 407 لترًا مكعبًا، وقاعدة عجلات بطول 2.700 مم.

أما عن اسعار السيارة الجديدة داخل السوق المحلى : ‏

- فئة Smart‏ بسعر 960 ألف جنيه ‏

‏- فئة‏ Modern ‎‏ بسعر مليون 50 ألف جنيه ‏

‏- فئة‏‎ sunroof Modern‎ ‎‏بسعر مليون 60 ألف جنيه‏

‏- فئة‏‎ Topline بسعر مليون 155 ألف جنيه‎

2- شانجان EADO

تعتمد شانجان ‏EADO‏ على محرك ‏BLUE CORE‏ سعة 1.5 لتر بقوة ‏‏‏109 حصان ميكانيكي عند 6000 دورة بالدقيقة، وعزم 152 نيوتن ميتر، ويرتبط ‏‏بناقل حركة ‏DCT Wet‏ أوتوماتيك من 7 سرعات، وبطول‏‏ 4.77 متر، والعرض يبلغ 1.84 متر مع ارتفاع حوالي ‏‏1.44 متر، وقاعدة عجلات بطول 2.76 متر.

أما عن اسعار السيارة الجديدة داخل السوق المحلى : ‏

‏- فئة ‏ Eliteبسعر ‏780 ‏ألف جنيه ‏

‏- فئة ‏ Flagship‏بسعر ‏850 ‏ألف جنيه ‏

3- شيري أريزو 5

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة ‏‏114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، ‏والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية ‏CVT‏.‏

وتتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط ‏استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.‏

أما عن اسعار السيارة الجديدة داخل السوق المحلى : ‏

‏- فئة الأولى بسعر ‏‏690 ‏‏ألف جنيه ‏

‏- فئة الثانية ‏بسعر ‏‏735 ‏‏ألف جنيه ‏‏

- فئة ‏‎ الثالثة ‏بسعر ‏‏775 ‏‏ألف جنيه ‏

4- هافال H6

تعتمد السيارة ‏Haval H6‎‏ على محرك سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة قصوى تبلغ 181 ‏حصانًا عند عدد لفات يتراوح بين 5,500 و6,000 لفة في الدقيقة، مع أقصى عزم ‏دوران يصل إلى 275 نيوتن متر عند 1,500–4,000 لفة في الدقيقة، وتعمل ‏السيارة بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات بتبريد زيت (7‏DCT‏).‏

أما عن اسعار السيارة الجديدة داخل السوق المحلى : ‏

‏- فئة ‎ ‎ Platinumبسعر ‏ مليون و325 ألف جنيه ‏ ‏

‏- فئة ‎ ‎ Ultraبسعر ‏‏ مليون و515 ألف جنيه ‏ ‏

5- شيري أريزو 6 GT

تعتمد شيري أريزو 6 GT الجديدة على محرك T1.5 رباعي الأسطوانات بقوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 6 سرعات (DCT) مبلل ، لتوفر تجربة قيادة رياضية متكاملة مع تحقيق كفاءة استهلاك الوقود.

أما عن اسعار السيارة الجديدة داخل السوق المحلى :

‏- فئة‎ ‎الأولى بسعر ‏‏920 ‏ ‏‏ألف جنيه ‏

‏- فئة‎ ‎الثانية بسعر ‏‏‏980 ‏‏‏ألف جنيه ‏