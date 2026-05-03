تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة يبلغ (10) سفن وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و(641) شاحنة و(41) سيارة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر ـ فى بيان اليوم ـ أن حركة الواردات شملت (4) سفن و(3000) طن بضائع و(291) شاحنة و(41) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6) سفن و(10000) طن بضائع و(350) شاحنة حيث استقبل ميناء سفاجا السفينتين PELAGOS Express وأمل، بينما غادرت السفينتان POSEIDON EXPRESS والحرية2.

وشهد ميناء نويبع تداول (4600) طن بضائع و(246) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي اور،و سينا،و الحسين وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1250 راكبا.