بعد سقوط شاشة على التلاميذ|أمهات مصر: نطالب بضوابط أمان للحفلات المدرسية
إعلان قائمة منتخب مصر للناشئين 2009 استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية
بعد سقوط الشاشة على التلاميذ.. أمهات مصر: نطالب بضوابط أمان للحفلات المدرسية
رونالدو يطارد .. ترتيب هدافى الدوري السعودي قبل مباراة النصر والقادسية
مها عبد الناصر: الهواتف المحمولة لم تعد سلعة ترفيهية بل أصبحت ضرورة
دموع مزيفة وتبرعات بالملايين.. القصة الكاملة لفضيحة "بلوجر" ادعت المرض في الإسماعيلية
فراشات مصر تتصدر بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي برصيد 27 ميدالية متنوعة
دير الأنبا بيشوي يشهد قداسا مهيبا احتفالًا بيوبيل رهبنة الأنبا أمونيوس
أفقدوها الوعي بمادة غير معلومة.. تفاصيل الاعتداء على طالبة داخل مدرسة في الإسكندرية
كيف أضر تعطيل مضيق هرمز بسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والأسمدة؟
دعاء الرياح.. ماذا كان يقول الرسول إذا عصفت الريح؟.. كلمات تقيك شرها
وصول جثمان سهير زكي إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد
آخر تطورات حالة هاني شاكر وكواليس عودة شيرين.. فيديو

هاني شاكر وشيرين عبدالوهاب
هاني شاكر وشيرين عبدالوهاب
البهى عمرو

 تصدرت أخبار عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى الساحة الفنية بعد فترة من التوقف مؤشرات البحث خلال الفترة الأخيرة، وسط اهتمام واسع من الجمهور بمتابعة ما ينشر عنها.

 وفي السياق نفسه، حظيت الحالة الصحية للفنان هاني شاكر باهتمام مماثل، بعد تداول عدد من الأخبار والتساؤلات حول وضعه الصحي، ما أثار تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد كشف الناقد الفني مصطفى الكيلاني آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، وكواليس عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب للساحة الفنية.

قال الناقد مصطفى الكيلاني في لقائه مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «للأسف حالة الفنان الكبير هاني شاكر مستقرة، لكنه لم يتحسن، والأسبوع الماضي خرجت شائعة وفاته لكن الحمدلله كان خبر غير صحيح».

هاني شاكر

 

وتابع: « أنه تم التواصل مع الفنانة نادية مصطفى في حضوري وهي قالت إنها شائعة وكان واضح من صوتها القلق وقالت بشكل واضح إن الخبر مش صحيح وقلقها طبيعي لأنه في الآخر هاني شاكر اسم مهم في الصناعة».

واستكمل الناقد الفني: «ممكن نختلف على إنتاجه الموسيقي، لكن هو لديه مشروع موسيقي مهم، ممتد من السبعينيات حتى الآن، ولديه جمهور كبير جدًا في كل الوطن العربي، ونتمنى له السلامة، ويرجع لنا بكل صحة، ونتمنى إن الأزمة دي متكونش أثرت بشكل كبير عليه وعلى صحته».

وفيما يخص كواليس عودة شيرين عبدالوهاب، علق الناقد مصطفى الكيلاني: «شيرين راحت عند ناس من صناع الموسيقى محترمين بيحبوها، وشايفين إنها موهبة عظيمة ومهمة ولازم تكون موجودة في السوق، وهي بني آدمة طيبة جدًا ومحتاجة حد يقف جنبها».

وأضاف: «شيرين عبدالوهاب محتاجة دعم، وعدد كبير من الصناع وقفوا جنبها، وبالمناسبة الدويتوهات اللي هتتعمل كمان بدعم من زمايلها المطربين، وكله عايز شيرين تكون موجودة، ومعاها بهاء سلطان ومحمد حماقي، والاتنين واقفين داعمين لشيرين بشكل كبير أوي والثلاثة أسماء كبيرة لا بهاء سلطان محتاج يعمل دويتو مع شيرين ولا حماقي لكن الدويتوهات معمولة بس بحب».

وقال الناقد الفني أيضًا عن شيرين عبدالوهاب: «كتير خذلوا شيرين عبدالوهاب لكن السبب في كل اللي بيحصل هو شيرين نفسها، عدم قدرتها على عبور الصدمات اللي حصلتلها طول عمرها.. يمكن إحنا ماكناش شايفين، أو يمكن الأزمات تطورت».

واختتم مصطفى الكيلاني حديثه عن أعمال شيرين عبدالوهاب الجديدة، قائلًا: «فيه ألبوم كامل بخلاف الدويتوهات، فيه مشاريع كتير وحواليها عدد كبير من الموسيقيين الشاطرين علشان يحولوا شيرين إلى النجمة الناجحة من جديد، هي مشروع موسيقي مهم، مش نجمة بس، غابت شوية تاهت شوية، ظروفها وحياتها الخاصة وصدماتها من عائلتها ومن حياتها زمان أثرت عليها، هو ده نتاج تفاصيل وهي صغيرة، وفي الآخر كانت محتاجة حب بس، حب حقيقي ودعم».

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

