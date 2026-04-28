وكيل أعمال هاني شاكر: أنا في واحدة من أصعب اللحظات في حياتي

علق وكيل أعمال الفنان هاني شاكر علي حالته الصحية، برسالة مؤثرة وكلمات تعاطف معاها متابعيه.

وكتب وكيل أعماله عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"هناك لحظات في الحياة لا تقاس بالوقت... بل بالأحداث و ثقلها على القلب. لحظات يتراجع فيها كل شيء إلى الخلف، ويبقى الإنسان وحده في مواجهة شعوره، بلا قدرة على الهروب و تغيير الواقع، ولا حتى على التخفيف عن نفسه"

وتابع :"اليوم.... أنا في واحدة من تلك اللحظات الأصعب في حياتي، و التي تختبر صلابة الروح، وتكشف كم نحن ضعفاء حين يتعلق الأمر بمن نحب و نجل و نحترم".

وأضاف :"عشت بقربه تفاصيل لا تُحصى.... رأيت فيه الإنسان قبل الفنان، ولامست فيه صدقًا نادرًا لا يتكرر. كان دائما أكبر من وجعه، وأقوى من تعبه، يحمل الآخرين بمحبة صامتة، ويخفي ما فيه كي لا يثقل على أحد. واليوم.... أقف عاجزا أمام هذا المشهد القاسي، أراقب من أصبح جزءا من تفاصيل يومي، يواجه بصمت امتحانا لا يحتمل... هاني شاكر ليس مجرد اسم كبير في عالم الفن والشهرة والنجومية، بل حكاية امتدت فينا حتى صارت منا".

وأكمل :" يا أمير الغناء ... كم عبرنا دروبا صعبة خلال العمل سوياً، وكنا دائما نجد منفذا للنور. لكن هذه المرة مختلفة ... هذه المرة الانتظار ثقيل، والقلق لا يهدأ، والقلب لا يعرف كيف يطمئن، أعود إلى الذاكرة ... إلى الضحكات التي كانت بسيطة وعفوية، إلى الأيام التي مرّت دون أن ندرك قيمتها. إلى كل تفصيل صغير كان يعني الحياة. واليوم، كل تلك التفاصيل تقف أمامي كأنها تحاول أن تحميني من هذا الخوف"

وأختتم حديثه :" ألمي اليوم ليس خوفا عليك فقط ... بل شعور عميق بأن جزءًا مني هناك، يتألم بصمت، وأنا هنا بلا قدرة على الوصول، بلا قدرة على المشاركة، إلا بالدعاء والأمل،يا من كنت دائما وجه الحياة الأجمل... قاوم كما عرفناك. نحن هنا ننتظر، ونؤمن أن لك عودة تليق بكل هذا الحب،ارجع كما كنت.... كما عرفناك دائما، لأن حضورك ليس عابرًا، بل امتداد في قلوب تعلمت أن تجد فيك طمأنينتها و تستعيد بك و بفنك معنى الحياة".

شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول شائعات بشأن الفنان هاني شاكر، الملقب بـ أمير الغناء العربي، خاصة ما يتعلق بحالته الصحية، وقد أثارت هذه الشائعات قلق جمهوره ومحبيه، وسط تساؤلات حول مدى صحتها.

وردت الفنانة نادية مصطفى على ما تردد خلال الساعات الماضية من شائعات حول وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وقالت نادية مصطفى: إنها تواصلت هاتفيًا مع نهلة زوجة الفنان هانى شاكر، حيث طمأنتها على حالته، وترجو الدعاء له بالشفاء وعودته لجمهوره وأسرته.