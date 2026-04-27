الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ادعو لـ هاني شاكر.. شائعة جديدة عن أمير الغناء العربي

شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول شائعات بشأن الفنان هاني شاكر، الملقب بـ أمير الغناء العربي، خاصة ما يتعلق بحالته الصحية، وقد أثارت هذه الشائعات قلق جمهوره ومحبيه، وسط تساؤلات حول مدى صحتها.

وردت الفنانة نادية مصطفى على ما تردد خلال الساعات الماضية من شائعات حول وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وقالت نادية مصطفى: إنها تواصلت هاتفيًا مع نهلة زوجة الفنان هانى شاكر، حيث طمأنتها على حالته، وترجو الدعاء له بالشفاء وعودته لجمهوره وأسرته.

وأضافت أن زوجة الفنان طلبت منها توضيح الحقيقة للجمهور، والتأكيد على أن أي أخبار تتعلق بهاني شاكر يجب أن تصدر فقط من نجله أو من خلال نقابة المهن الموسيقية عن طريق الفنان مصطفى كامل والفنانة نادية مصطفى.

وشددت على ضرورة تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار، خاصةً لما تسببه من قلق لمحبيه وأسرته، مطالبة الجمهور ووسائل الإعلام بالاعتماد على المصادر الرسمية فقط.

وفي وقت سابق أكد طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الجميع في حالة حزن بسبب ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الفنان هاني شاكر، موضحًا أن النقابة حذرت أكثر من مرة من تداول الأخبار غير الصحيحة، معربًا عن عتابه الشديد على بعض من ينشر أخبار غير صحيحة عن هاني شاكر.

وأضاف المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، خلال حواره ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه لا يرى أي فائدة من نشر أخبار قد تتسبب في مشكلات للآخرين، خاصة إذا كانت غير صحيحة.

وكشف آخر التطورات بشأن حالة الفنان هاني شاكر، وقال إن الحالة حرجة، وأنه تعرض لانتكاسة صحية مرتبطة بالجهاز التنفسي، مؤكدًا أن النقابة لم تُخفِ شيئًا عن الجمهور، لكن سعي بعض الأشخاص وراء "التريند" يؤدي إلى نشر معلومات مغلوطة.

وأشار إلى أن هاني شاكر يتلقى العلاج في باريس، وأن كل ما تم نشره عن وفاته غير صحيح.

كشف صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، عن تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، مؤكدًا أنه يخضع حاليًا للعلاج داخل أحد المستشفيات الفرنسية، وسط متابعة طبية دقيقة ومرافقة من أسرته.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، أن الحالة الصحية للفنان تشهد استقرارًا ملحوظًا، لافتًا إلى أنه ما زال يتلقى الرعاية داخل العناية المركزة، مع ظهور مؤشرات إيجابية على تحسن حالته واستجابته للعلاج، خاصة بعد بدء إجراءات تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي.

وأشار فرهود إلى أن الفريق الطبي يتابع الحالة بشكل مكثف، وأن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا تدريجيًا بفضل الاستجابة الجيدة للعلاج والرعاية الطبية المتقدمة.

وفيما يتعلق بتفاصيل الأزمة الصحية، أوضح أن هاني شاكر كان قد أجرى عملية جراحية في مصر حققت نجاحًا مبدئيًا، إلا أنه تعرض لاحقًا لبعض المضاعفات والضغوط الصحية التي استدعت سفره إلى فرنسا لاستكمال العلاج وبرنامج تأهيلي متخصص.


أكد ياسر قنطوش، محامي الفنان هاني شاكر، أن هاني شاكر يحتاج إلى الدعاء من جمهوره، لتجاوز المحنة الصحية التي يتعرض لها.

وقال قنطوش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن أسرة الفنان هاني شاكر مستاءة من شائعة وفاته، مؤكدا أنه لا بد من تحري صحة الأخبار قبل نشرها.

وتابع ، نهيب بالجميع تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أي أخبار كاذبة تتعلق بالحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، فمثل هذه الأفعال تمثل جريمة يعاقب عليها القانون.


أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك شائعات كثيرة انتشرت خلال الأيام الماضية عن الفنان هاني شاكر، وأن معظمها غير صحيح، مشيرًا إلى أن الفنان يتلقى العلاج في باريس.

وأضاف، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن الفنان هاني شاكر يمر بأزمة صحية، وأن حالته حرجة، موضحًا أن كبير الجالية المصرية في فرنسا ذكر أنه يتلقى الرعاية الصحية هناك.

 

ولفت إلى أن الفنان هاني شاكر يحتاج إلى الدعاء، داعيًا الجميع إلى الدعاء له بالشفاء، مؤكدًا أنه محب للخير، وقد مر بظروف صعبة، من بينها وفاة نجلته في سن الشباب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

ترشيحاتنا

النائب موسي خالد

لدعم التمكين الاقتصادي للشباب.. توفير فرص عمل للفنيين بالإسماعيلية

اللقاء

قناة السويس والهيئة العامة لتعليم الكبار توقعان بروتوكول تعاون لتنظيم برامج محو الأمية بمركز الإبداع والتميز

ارشيفيه

انفجار أنبوبة.. حريق بإحدى منازل الدقهلية يسفر عن وقوع مصابين

بالصور

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

خلال اعتقال كول توماس ألين

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

زراعة الشرقية

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

اورمان الشرقية

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

فيديو

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

المزيد

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد