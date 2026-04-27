قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالص التعازي.. اتحاد الكرة ينعي اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء
من البلاغ وحتى عودة التيار.. كيف تُدار منظومة أعطال الكهرباء؟
الشيوخ يوافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
التعليم تتعاون مع جامعة هيروشيما لتدريس منهج "الثقافة المالية" لطلاب ثانوي
بدء هدنة الثلاثة أسابيع في جنوب لبنان وسط خروقات إسرائيلية وغارات متفرقة
الخارجية الصينية: نعارض بشدة العقوبات الأمريكية على مصافي نفطنا
الرئيس ميونج: ملتزمون باستعادة الثقة بين الكوريتين.. وندعو يانج إلى الاستجابة
جورج وسوف يدعم هاني شاكر بعد أزمته الصحية
سلطات الاحتلال تعلق الدراسة بالمواقع القريبة من لبنان.. ونتنياهو يلغي حفلًا جماعيًا
العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 3 دولارات إلى 108.34 دولار للبرميل مع تعثر محادثات إيران
تصل للقاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق
الداخلية تكشف حقيقة واقعة فرد شرطة وأسرته بالمنوفية.. خلافات جيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

جورج وسوف يدعم هاني شاكر بعد أزمته الصحية

أحمد إبراهيم

حرص الفنان جورج وسوف على دعم الفنان هاني شاكر، بعد الأزمة الصحية التي يمر بها خلال الفترة الحالية، وسط دعوات واسعة من جمهوره ومحبيه بالشفاء العاجل.

وأعرب جورج وسوف عن تقديره الكبير لمسيرة هاني شاكر الفنية، مؤكدًا في تصريحات تلفزيونية أنه فنان صاحب تاريخ طويل ومحبوب لدى الجميع، وقدم على مدار سنوات أعمالا خالدة تركت بصمة واضحة في عالم الغناء العربي، وتمنى أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية سريعًا، وأن يعود إلى جمهوره بكامل عافيته في أقرب وقت.

وفي السياق نفسه، أوضحت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن تحسن الحالة الصحية لهاني شاكر. وأكدت في تصريحات صحفية أن حالته لم تشهد أي تطورات إيجابية ملحوظة حتى الآن، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات لا يستند إلى معلومات دقيقة، وإنما مجرد اجتهادات غير موثوقة.

ولم تكتف نادية مصطفى بالتصريحات الرسمية، بل وجهت رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع فيسبوك، عبرت فيها عن دعمها الكامل لهاني شاكر، داعية الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وأن يعود سالمًا إلى أسرته وجمهوره الذي ينتظر عودته بشوق.

كما خصت زوجته نهلة بكلمات مؤثرة، مشيدة بقوتها وصبرها في مواجهة هذه المحنة الصعبة، ومؤكدة ثقتها في قدرتها على تجاوز هذه الفترة القاسية. واختتمت رسالتها بالدعاء بأن تمر هذه الأزمة بسلام، وأن يعود هاني شاكر من رحلته العلاجية في فرنسا بصحة جيدة، ليستأنف مسيرته الفنية التي طالما أمتعت الملايين.

