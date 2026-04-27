جورج وسوف يدعم هاني شاكر بعد أزمته الصحية

حرص الفنان جورج وسوف على دعم الفنان هاني شاكر، بعد الأزمة الصحية التي يمر بها خلال الفترة الحالية، وسط دعوات واسعة من جمهوره ومحبيه بالشفاء العاجل.

وأعرب جورج وسوف عن تقديره الكبير لمسيرة هاني شاكر الفنية، مؤكدًا في تصريحات تلفزيونية أنه فنان صاحب تاريخ طويل ومحبوب لدى الجميع، وقدم على مدار سنوات أعمالا خالدة تركت بصمة واضحة في عالم الغناء العربي، وتمنى أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية سريعًا، وأن يعود إلى جمهوره بكامل عافيته في أقرب وقت.

وفي السياق نفسه، أوضحت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن تحسن الحالة الصحية لهاني شاكر. وأكدت في تصريحات صحفية أن حالته لم تشهد أي تطورات إيجابية ملحوظة حتى الآن، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات لا يستند إلى معلومات دقيقة، وإنما مجرد اجتهادات غير موثوقة.

ولم تكتف نادية مصطفى بالتصريحات الرسمية، بل وجهت رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع فيسبوك، عبرت فيها عن دعمها الكامل لهاني شاكر، داعية الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وأن يعود سالمًا إلى أسرته وجمهوره الذي ينتظر عودته بشوق.

كما خصت زوجته نهلة بكلمات مؤثرة، مشيدة بقوتها وصبرها في مواجهة هذه المحنة الصعبة، ومؤكدة ثقتها في قدرتها على تجاوز هذه الفترة القاسية. واختتمت رسالتها بالدعاء بأن تمر هذه الأزمة بسلام، وأن يعود هاني شاكر من رحلته العلاجية في فرنسا بصحة جيدة، ليستأنف مسيرته الفنية التي طالما أمتعت الملايين.