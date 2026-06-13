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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأوامر أمريكية.. إيقاف برنامجين للذكاء الاصطناعي لدواعي الأمن القومي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
واشنطن أ ش أ

أمرت الحكومة الأمريكية شركة "أنثروبيك" الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بمنع أي مستخدم غير أمريكي من الوصول إلى أحدث نماذجها، ما دفع الشركة إلى إيقاف نموذجَي "فابل 5" و"ميثوس 5" بشكل مفاجئ لجميع المستخدمين حول العالم، وليس فقط للأجانب، بهدف الالتزام بالتوجيهات الصادرة.

وقالت الشركة - في بيان نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية المتخصصة في الأخبار الاقتصادية - إن القرار جاء بعد توجيه من وزارة التجارة الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي وضوابط التصدير، مشيرة إلى أن الهدف كان منع استغلال ثغرة تقنية قد تسمح بتجاوز بعض أنظمة الحماية في النماذج الجديدة. وأضافت أن الحكومة لم تقدم سوى أدلة شفهية حول المشكلة، بينما الشركة ترى أن الخلل المحتمل لا يستدعي سحب نموذج متاح تجاريًا بهذا الحجم.

وأوضحت شركة "أنثروبيك" أن نموذج "فابل 5" كان قد تم طرحه كأقوى نموذج ذكاء اصطناعي لديها، مع وضع قيود صارمة على استخدامه في مجالات حساسة مثل الأمن السيبراني والبيولوجيا، بينما تم توفير نموذج "ميثوس5" لمجموعة محدودة من الشركاء المتخصصين دون نفس القيود.

وأكدت الشركة أنها تعتقد أن القرار الحكومي ربما جاء نتيجة سوء فهم، معربة عن أملها في إعادة إتاحة النماذج قريبًا، في ظل استمرار النقاش بين الشركة والحكومة بشأن كيفية تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني تقنيات الذكاء الاصطناعي

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