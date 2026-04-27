نادية مصطفى تنفي شائعات وفاة هاني شاكر

نفت الفنانة نادية مصطفى ما تردد خلال الساعات الماضية من شائعات حول وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وقالت نادية مصطفى: إنها تواصلت هاتفيًا مع نهلة زوجة الفنان هانى شاكر، حيث طمأنتها على حالته، وترجو الدعاء له بالشفاء وعودته لجمهوره وأسرته.

وأضافت أن زوجة الفنان طلبت منها توضيح الحقيقة للجمهور، والتأكيد على أن أي أخبار تتعلق بهاني شاكر يجب أن تصدر فقط من نجله أو من خلال نقابة المهن الموسيقية عن طريق الفنان مصطفى كامل والفنانة نادية مصطفى.

وشددت على ضرورة تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار، خاصةً لما تسببه من قلق لمحبيه وأسرته، مطالبة الجمهور ووسائل الإعلام بالاعتماد على المصادر الرسمية فقط.

نادية مصطفى تتحدث عن حالة هاني شاكر

وقد كشفت الفنانة نادية مصطفى عن أخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، مؤكدة أن وضعه الصحي لم يشهد أي مستجدات ملحوظة حتى الآن.

وأوضحت نادية مصطفى في تصريحاتها أن الحالة لا تزال مستقرة دون تحسن أو تدهور، مشيرة إلى أن هاني شاكر يمر بمرحلة تحتاج إلى الدعم والدعاء من جمهوره ومحبيه.

وأضافت أن الأسرة والمقربين يحرصون على متابعة حالته بشكل مستمر، معربة عن أملها في تحسن وضعه الصحي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به من الأطباء والرعاية الطبية.

واختتمت تصريحاتها بدعوة الجميع إلى الدعاء له بالشفاء العاجل، مؤكدة أن هذه المرحلة تتطلب دعمًا نفسيًا ومعنويًا كبيرًا من محبيه في مصر والوطن العربي.

ويحصل هاني شاكر على رعاية طبية كاملة داخل إحدى مستشفيات فرنسا، مع إجراء الفحوصات اللازمة بشكل مستمر، في إطار خطة علاجية تهدف إلى تحسين حالته واستقرارها في أقرب وقت.

في الوقت نفسه، تسود حالة من القلق بين محبيه في مصر والوطن العربي، وسط ترقب مستمر لأي مستجدات بشأن حالته الصحية، مع دعوات واسعة له بالشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى نشاطه الفني.