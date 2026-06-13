مفيش سحب للبطاقة.. كيفية الاستفادة من تقنية NFC في معاملات الفيزا

​في إطار جهود الدولة المستمرة نحو تعزيز "التحول الرقمي" وتحقيق الشمول المالي، تشهد السوق المصرفية طفرة كبيرة في الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة.

وتأتي في مقدمة هذه الوسائل تقنية NFC (Near Field Communication) أو ما يُعرف بـ "الاتصال قريب المدى"، والتي باتت تزين معظم بطاقات الفيزا والماستركارد الحديثة الصادرة عن البنوك المصرية.

​فما هي هذه التقنية؟ وما الذي تقدمه للمواطن في حياته اليومية؟ وكيف غيرت مفهوم الأمان والسرعة في المعاملات المالية؟

​ما هي تقنية الـ NFC وكيف تتعرف عليها؟

,​تُعرف تقنية NFC باختصارها الإنجليزي الذي يعني "الاتصال قريب المدى".

وتظهر هذه الميزة على بطاقات الدفع الإلكتروني (الفيزا أو الماستر كارد) على شكل رمز يشبه موجات الواي فاي الجانبية المطبوعة بوضوح على سطح البطاقة.

فإذا وجدت الرمز الخاص بها على بطاقتك البنكية، فهذا يعني أنها تدعم الدفع اللاتلامسي تلقائيًا.

​4 مميزات تجعل "الدفع اللاتلامسي" خيارك الأول

ونستعرض أربعة مميزات رئيسية تجعل من هذه التقنية نقلة نوعية في التعاملات اليومية للمواطنين، وهي:

​الدفع بدون إدخال البطاقة: لم يعد هناك حاجة لإدخال البطاقة داخل ماكينة الدفع (POS)؛ بل يكفي فقط تقريب البطاقة من الماكينة لبضع ثوانٍ لتتم العملية.

​سرعة فائقة في السداد: تختصر التقنية وقت المعاملة بشكل كبير، حيث لا يحتاج المستخدم لانتظار قراءة بيانات البطاقة التقليدية في كثير من العمليات اليومية.

​راحة ومرونة أعلى: أثبتت التقنية فاعلية شديدة وراحة للمواطنين في الأماكن المزدحمة، وتحديدًا في السوبرماركت، المطاعم، ووسائل النقل والمواصلات.

​إمكانية الربط بالموبايل: تتيح العديد من البنوك المصرية حاليًا إمكانية إضافة البطاقة البنكية التي تدعم الـ NFC إلى تطبيقات الدفع على الهواتف الذكية، مما يسمح للمواطن بالدفع مباشرة عبر هاتفه المحمول دون الحاجة لحمل المحفظة التقليدية.

​الأمان والانتشار: هل أموالنا في خطر؟

و​مع انتشار أي تقنية جديدة، يتبادر إلى أذهان المستخدمين سؤال هو: هل هذه التقنية آمنة؟ حيث أن التقنية آمنة تمامًا، نظرًا لاعتمادها على تقنيات تشفير حديثة ومتطورة. وعلاوة على ذلك، فإن البطاقة لا ترسل كامل بياناتها بشكل مباشر عند كل عملية دفع، مما يمنع محاولات الاختراق أو سرقة البيانات.

​أما عن مدى توفرها، فبالرغم من أن التقنية قد لا تكون متوفرة في كافة البطاقات القديمة، إلا أن معظم البطاقات الجديدة التي تصدرها البنوك حاليًا أصبحت تدعم هذه الميزة بشكل أساسي، لتواكب رؤية مصر المستقبلية في تقليل الاعتماد على أوراق النقد "الكاش" وبناء مجتمع رقمي متكامل.

ازاي تستخدم فيزا المشتريات

وتسعى البنوك المصرية المنتشرة في مناطق الجمهورية بتوجيه من البنك المركزي المصري نحو ابتكار منتجات مصرفية لدعم العملاء بمختلف الشرائح. وفقًا لعمليات البنوك بتوجيه من البنك المركزي المصري والتي تستهدف زيادة أعداد العملاء الأفراد بمختلف المستويات والشرائح من خلال ابتكار منتجات جديدة تتضمن الاعتماد على الخدمات التقنية والتكنولوجية مما يساعد في تسريع وتيرة الشمول المالي.

وتتضمن تلك الاجراءات اتاحة فيزا المشتريات والتي يستخدمها العملاء للشراء الإلكتروني مع سداد القيمة إلى البنك لاحقًا وخلال فترات زمنية محددة؛ لكن قد يتسبب سوء استخدام بطاقات المشتريات لدى بعض العملاء في تعرضهم للغرامات أو سداد رسوم إضافية أو تراكم مديونية علي بطاقة العميل.