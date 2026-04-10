رد حاسم من سفير الكويت بمصر بشأن الوديعة في البنك المركزي

أكد السفير صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى مصر، أن العلاقات المصرية الكويتة في غاية القوة، وأن مصر تدعم أمن الخليج.

وأضاف السفير صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى مصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: "نشكر لمصر وقوفها إلى جانبنا، فكانت تدعوا للتهدئة، وهذا الأمر يعكس مكانة الكويت في قلب مصر".

وأوضح السفير صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى مصر، أن الودائع الكويتية في البنك المركزي المصري موجودة منذ 13 عاما؛ لدعم الاقتصاد المصري، وهذه الأمور لا يجب التطرق لها على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، فهو أمر يناقش عبر القنوات الرسمية فقط.

ولفت السفير صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى مصر، إلى أن الوديعة تجدد تلقائيا، مشيرا إلى أن ما يحدث على السوشيال ميديا “يأتي من الخارج”.