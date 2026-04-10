انضمام 3 لاعبين بكفر الشيخ لصفوف منتخب مصر للمصارعة | صور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن انضمام ثلاثة لاعبين من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في لعبة المصارعة من أبناء المحافظة لصفوف منتخب مصر، بعد تألقهم في بطولة الجمهورية لتجارب المنتخب القومي اليوم بالمركز الأولمبي بالمعادي، محققين المراكز الأولى في التصفيات استعداداً للمشاركة في البطولة الأفريقية، برعاية السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللاعبين المنضمين لصفوف منتخب مصر من أبناء المشروع بالمحافظة هم: اللاعب عمر حسين وزن 63 بطولة الكبار، محمد القاسم 87 ك بطولة الكبار، محمد عبد الرحمن 71 ك بطولة 17 عاماً لتمثيل منتخب مصر، في بطولة أفريقيا بمدينة الإسكندرية 28 إبريل 2026.

جدير بالذكر، أن لاعبي مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في كفر الشيخ استطاعوا الحصول على المركز الأول في بطولة أفريقيا للمصارعة أربعة أعوام متتالية آخرها بالمغرب الشقيق، حصل فيها أبطال المحافظة على ثماني ميداليات ذهبية وفضية، بإشراف الدكتور أحمد مختار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور حسام أبو سالم، معاون مدير المديرية للرياضة والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ.