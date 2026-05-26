الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رمضان عبد المعز: من نوى العبادة ومنعه المرض أو السفر يُكتب له أجرها كاملًا

الشيخ رمضان عبد المعز
أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن من رحمة الله بعباده أن من اعتاد على عمل صالح ثم منعه المرض أو السفر، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجر ما كان يداوم عليه وهو صحيح مقيم، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا».

وقال رمضان عبد المعز، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن  من نوى صيام يوم عرفة وكان معتادًا عليه ثم لم يستطع بسبب مرض أو سفر، يُرجى له أجر نيته وثواب عمله المعتاد، في ظل فضل الله الواسع وكرمه العظيم لعباده.

وأشار إلى أن يوم عرفة من أعظم أيام العام، حيث أخبر النبي ﷺ أن صيامه يكفّر ذنوب سنتين، مبينًا عظم فضل هذا اليوم وما فيه من نفحات إيمانية وفرص للمغفرة والرحمة.

سعة رحمة الله وفضله

وأضاف أن من رحمة الله بعباده أنه يغفر الذنوب جميعًا إلا الشرك به، مستدلًا بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾، مؤكدًا سعة رحمة الله وفضله على عباده المؤمنين.

