ديني

ماذا تفعل في يوم التروية؟.. الأعمال المستحبة لغير الحاج وموعد صيام عرفة

أحمد سعيد

يعد يوم التروية أحد أعظم أيام العشر من ذي الحجة وفي هذا اليوم العظيم يرغب عدد كبير وخاصة من غير الحجاج في معرفة أبرز أعمال يوم التروية التي يستحب فعلها لنيل المغفرة والثواب، حيث يبدأ الحجاج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة 2026 بالاستعداد روحيا للوقوف على جبل عرفات في اليوم التاسع من عرفات؛ اقتداءً بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويزداد في هذه الأثناء البحث لدى كثيرين عن أعمال الحاج وغير الحاج في يوم التروية، وفي السطور التالية نتعرف على أهم أعمال وسبب تسمية يوم التروية وأفضل الأدعية المأثورة في ذي الحجة.

موعد يوم عرفة 2026

كانت دار الإفتاء استطلعت هلال ذي الحجة وأعلنت يوم الإثنين الماضي الموافق 18 مايو 2026م أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، ومن ثم يبدأ يوم عرفة 2026 بعد غد الثلاثاء الموافق 26 من مايو 2026م.

ويكون أول أيام عيد الأضحى 2026 في اليوم التالي الأربعاء الموافق 27 مايو وتكون صلاة عيد الأضحى في القاهرة في تمام الساعة 6:21 صباحا، مع اختلاف التوقيت من محافظة لأخرى بفارق دقائق قليلة.

أفضل أعمال يوم التروية لغير الحاج 

يستحب لغير الحاج يوم التروية الصيام لأن هذا الوم هو أحد الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

ومن أفضل الطاعات يوم التروية لغير الحاج يفضل الإكثار من الذكر، والتكبير، وقراءة القرآن والتصدق.

ما هي أعمال الحجاج في يوم التروية ؟

وأما عن أعمال الحجاج يوم التروية فقد كشفت وزارة الأوقاف عن أبرز أعمال يوم التروية للحجاج وهي كالآتي :

الإحرام: يبدأ يوم التروية بإحرام المتمتع من مكانه الذي ينزل فيه، سواء كان في مكة أو خارجهاف فقد وثق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذه اللحظة في وصفه الدقيق لحجة الوداع قائلًا: «فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ»

المبيت في مِنى: بعد الإحرام يوم التروية يتوجه الحجيج إلى مشعر منى قبل زوال الشمس ليمكثوا فيه

أداء الصلوات الصلوات: يُستحب أداء الصلوات الخمس في مِنى

الاستعداد للوقوف بعرفة: يستعد الحجاج في يوم التروية للوقوف بصعيد عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة.

لماذا سُمي يوم التروية بهذا الاسم؟

يوم التروية هو بداية الانتقال إلى المشاعر العظيمة وتهيئة روحية ليوم عرفة، ويعد اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ، وأما عن سبب تسمية يوم التروية فإنه يرجع لأن الحجاج كانوا يتروون فيه من الماء بمكة، ويحملونه معهم إلى مشعر منى استعدادا للوقوف بعرفة.

كما ذكر الإمام النووي سبب تسمية يوم التروية أنه "سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون بحمل الماء معهم من مكة إلى عرفات وسبق بيانه مرات ويسمى يوم التروية يوم النقلة ايضا لان الناس ينقلون فيه من مكة إلى منى" [النووي، المجموع (٨ /٨١)].

والتروية: اسم اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو اليوم الذي يخرج الناس فيه من مكة إلى منى، فسمى يوم التروية لأن الناس يروون من ماء زمزم.

