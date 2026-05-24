دعاء يوم التروية مكتوب.. رددوه الآن لمغفرة الذنوب

يرغب عدد كبير من مؤدي فريضة الحج في معرفة أبرز أعمال يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة 2026، ويعد المحطة الأولى في رحلة الحج ، حيث يبدأ الحجاج بالاستعداد للوقوف على جبل عرفات في اليوم التاسع من عرفات؛ اقتداءً بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ، لذا يزداد البحث عن دعاء يوم التروية المستجاب، وأعمال الحاج في يوم التروية، وفي السطور التالية نتعرف على أهم أعمال يوم التروية وسبب تسميته وأفضل الأدعية المأثورة في ذي الحجة.

دعاء يوم التروية

اللَّهُمَّ في يوم التروية، اروِ قلوبنا بفيض رحمتك وعظيم مغفرتك، وأنزل علينا السكينة والطمأنينة والرضا، وعافنا واعف عنا، واصرف عنا كل سوء.

اللَّهُمَّ إنَّا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، ويسّر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا.

ربَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

اللَّهُمَّ يسّر للحجيج حجهم، وتقبل منهم طاعاتهم، واكتب لنا حَجَّ بيتك الحرام وزيارته مرات عديدة.

دعاء يوم التروية مستجاب

اللهم في هذا اليوم المبارك، يوم التروية، اروِ قلوبنا بفيض رحمتك وعظيم مغفرتك، وأنزل علينا السكينة والطمأنينة والرضا، وعافنا واعف عنا، وارفع اللهم عنا البلاء والغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم في هذا اليوم المبارك اكتب لنا حج بيتك وتعظيم شعائرك، وامنن علينا بالرحمة والمغفرة.. اللهم في يوم التروية أكثر حسناتنا بالميزان وأورثنا جنة ذات أفنان وثبتنا بالتقوىٰ والإيمان وزين يومنا بالتوبة والغفران، وأصلح حالنا وأحوالنا يا رحمٰن، واحفظنا من شر الإنس والجان، واغفر لنا ولوالدينا ونجنا من النيران، واجعل أيامنا مباركة في كل زمان ومكان، واجعل دارنا ودار والدينا جنة الفردوس يا حنان يا منان يا عظيم الإحسان.

اللهٰم أكرمتني فلك الحمد وسترتني فلك الحمد ورزقتني فلك الحمد وعافيتني فلك الحمد ربي لك الحمد حباً وشكراً ولك الحمد يوما وعمراً ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأعوذ بك من قهر يؤلمني ومن هم يحزنني ومن فكر يقلق عقلي ربي استودعتك نفسي وأهلي فاحفظنا بحفظك.

اللهم نت رجاء المذنبين وآمال الخائفين ومجيب دعوة المضطرين فاستجب دعاءنا يا رب العالمين، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

اللهم لا تخرجني من يوم التروية إلا وقد أصلحت حالي، وقويت إيماني، وأسعدت حياتي، وحققت ما في بالي، يا رب إنك على كل شيء قدير.

اللّهمّ في يوم التروية أروي قلوبنا بحبّك وحبّ نبيّك المصطفى محمّد صلّى الله عليه وسلّم، وأرونا من يده الشريفة الطاهرة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ في يوم التروية منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ.

أعمال الحجاج في يوم التروية

وفي السياق وضحت وزارة الأوقاف أعمال يوم التروية وهي كالآتي :

الإحرام: يبدأ يوم التروية بإحرام المتمتع من مكانه الذي ينزل فيه، سواء كان في مكة أو خارجهاف فقد وثق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذه اللحظة في وصفه الدقيق لحجة الوداع قائلًا: «فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ»

المبيت في مِنى: بعد الإحرام يوم التروية يتوجه الحجيج إلى مشعر منى قبل زوال الشمس ليمكثوا فيه

أداء الصلوات الصلوات: يُستحب أداء الصلوات الخمس في مِنى

الاستعداد للوقوف بعرفة: يستعد الحجاج في يوم التروية للوقوف بصعيد عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة.

الأعمال المستحبة يوم التروية لغير الحاج

الصيام: يُستحب صيام هذا اليوم لغير الحاج كونه أحد الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

أداء الطاعات: يفضل لغير الحاج يوم التروية وأيام العشر من ذي الحجة عمومًا الإكثار من الذكر، والتكبير، وقراءة القرآن والتصدق.

سبب تسمية يوم التروية

يوم التروية هو بداية الانتقال إلى المشاعر العظيمة وتهيئة روحية ليوم عرفة، ويعد اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ، وأما عن سبب تسمية يوم التروية فإنه يرجع لأن الحجاج كانوا يتروون فيه من الماء بمكة، ويحملونه معهم إلى مشعر منى استعدادا للوقوف بعرفة.

كما ذكر الإمام النووي سبب تسمية يوم التروية أنه "سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون بحمل الماء معهم من مكة إلى عرفات وسبق بيانه مرات ويسمى يوم التروية يوم النقلة ايضا لان الناس ينقلون فيه من مكة إلى منى" [النووي، المجموع (٨ /٨١)].

والتروية: اسم اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو اليوم الذي يخرج الناس فيه من مكة إلى منى، فسمى يوم التروية لأن الناس يروون من ماء زمزم.