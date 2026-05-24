ما هو يوم التروية وأعمال الحج فيه؟.. كل ما تريد معرفته عن هذا اليوم المبارك

تبدأ أعمال الحج الفعليه يوم التروية، ويتساءل الكثير عن أعمال الحج فى هذا اليوم المبارك وما يستحل فعله في يوم التروية لغير الحاج، وسوف نجيب عن هذه التساؤلات فى السطور القادمة.

ما هو يوم التروية؟

هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، والذى تبدأ أعمال الحج فيه، وفيه يتوجه الحجاج إلى منى استعدادًا ليوم عرفة.

فيمثل يوم التروية بداية الرحلة الإيمانية العظمى في الحج، حيث ينتقل الحجاج إلى منى استعدادًا للوقوف بعرفة، ويحمل هذا اليوم معاني الطاعة والتجرد والاقتداء بسنة النبي ﷺ، ولذلك يحظى بمكانة عظيمة بين أيام الحج المباركة، كما أنه يمثل منحة ربانية خالصة لغير الحاج لاستثمار هذه الساعات المباركة في الصيام والذكر وتطهير القلوب، ليفوز الجميع بأجور مضاعفة في أحب الأيام إلى الله.

لماذا سمي يوم التروية بهذا الاسم؟

لأن الحجاج قديمًا كانوا يتزوّدون فيه بالماء استعدادًا للذهاب إلى المشاعر المقدسة.

ماذا يفعل الحاج يوم التروية؟

ينطلق فيه الحجاج إلى مِنًى، ويُحرِم المتمتع بالحج من مكة بعد الضحى، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما.

وعندما يصل الحجاج إلى مِنًى يبيتون بها اتباعًا للسنة، ويكثرون فيها من ذكر الله، والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ويمكثون في مِنًى حتى فجر يوم عرفة، فيصلون فيها خمس صلوات: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، وهو فجر يوم عرفة.

أين يبيت الحجاج في يوم التروية؟

يبيتون في منى اقتداءً بسنة النبي ﷺ.

ما فضل يوم التروية؟

يوم التروية هو بداية الانتقال إلى المشاعر العظيمة وتهيئة روحية ليوم عرفة.

المذاهب الفقهية في الخروج والمبيت

وعلى صعيد الأحكام الفقهية المتعلقة بالخروج إلى منى والمبيت بها ليلة التاسع، فقد اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة على مشروعيته، وتعددت أنظارهم في توصيفه الفقهي الدقيق بناء على استنباطاتهم من النصوص السابقة؛ ففي المذهب الحنفي، يعد الخروج إلى منى يوم التروية سنة من سنن الحج، ويوضح ذلك "وإذا كان يوم التروية خرج إلى منى، يصلي بها خمس صلوات: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر"

يُستحَبُّ لمن كان بمكة متمتعًا واجدًا الهدي أو كان من أهل مكة، أن يُحرم يوم التروية ويهل بالحج، ويفعل كما فعل عند الإحرام من الميقات؛ من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار وغير ذلك، وهو قول الجمهور من الحنفية

الأدلة:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ» [مسلم (١٢١٨)].

وعنه رضي الله عنه قال: «أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ؛ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا، وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَمَا نَدْرِي أَشَيْءٌ بَلَغَهُ مِنَ السَّمَاءِ، أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ! فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ! أَحِلُّوا، فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي، فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ" قَالَ: فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ، وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج» [مسلم (١٢١٦)].

وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان بمكة يحرم بالحج يوم التروية، فقال له عبيد بن جريح في ذلك، فقال: «وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ» [البخاري (٥٨٥١)].

ماذا يفعل غير الحاج في يوم التروية؟

يستحب لغير الحاج الإكثار من الذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة، والاجتهاد في الأعمال الصالحة خلال أيام العشر من ذي الحجة.

هل يُستحب الصيام لغير الحاج في يوم التروية؟

نعم، يستحب لغير الحاج صيام يوم التروية لأنه من الأيام الفاضلة في عشر ذي الحجة، ويُرجى فيه عظيم الأجر والثواب.

الأعمال المستحبة في يوم التروية لغير الحاج

ونذكر أبرز الأعمال المستحبة في هذا اليوم فيما يأتي:

يشرع لغير الحاج في هذا اليوم الإكثار من الأعمال الصالحة، وعلى رأسها الصيام، والذكر، والتكبير المطلق، استنادا إلى التوجيه النبوي الشريف، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ، قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» [البخاري (٩٦٩)]، ويمثل هذا اليوم فرصة للمسلم لتجديد التوبة والدعاء، ومشاركة الحجيج في استشعار عظمة الزمان وفضل الإقبال على الله.

تطهير القلوب من الضغائن والأحقاد، إذ لا يرفع العمل الصالح في هذه الأيام الفاضلة وقلب المسلم مشاحن لأخيه، وقد حذر النبي من عاقبة ذلك في الحديث الصحيح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: اتْرُكُوا أَوِ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا » [مسلم (٢٥٦٥)]، ويضاف إلى سلامة الصدر أعمال مستحبة كالصيام استثمارا لفضل العشر الأوائل، والإكثار من التهليل والتكبير المطلق، والإلحاح في الدعاء بأن يكتب الله لهم أجر الحجيج بنياتهم الصادقة.

الإكثار من ذكر الله في أيام العشر من ذي الحجة، ومنها يوم التروية، فقد قال الله -سبحانه: ﴿وَیَذۡكُرُوا۟ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِیۤ أَیَّامࣲ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِیمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ﴾

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ الْأَضْحَى، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى»

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ»

فيُستحب للمسلم فيها أن يُكثر من التحميد والتهليل والتكبير، ويُكبّر اللهَ -تعالى- جهرًا في المنازل والأسواق والمساجد.

يُستحبّ للمسلم أيضًا أن يصوم في يوم التروية ابتغاء رضا الله -تعالى-، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ» قَالُوا: وَلَا مِثْلُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «إِلَّا مَنْ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ» قَالَ فَكَيْفَ أَنْ يَكُونَ لِلْعَمَلِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ مِنَ الْفَضْلِ مَا قَدْ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، ثُمَّ يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّوْمِ فِيهَا، وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عز وجل أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَصُومُ فِيهَا عَلَى مَا قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها ; لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا صَامَ ضَعُفَ عَنْ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا مَا هُوَ أَعْظَمُ مَنْزِلَةً مِنَ الصَّوْمِ، وَأَفْضَلُ مِنْهُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَمِنْ ذِكْرِ اللهِ عز وجل، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فِي ذَلِكَ مِمَّا كَانَ يَخْتَارُهُ لِنَفْسِهِ" [الطحاوي، شرح مشكل الاثار (٧ /٤١٨)].

وتلاوة القرآن الكريم فهى من أعظم الذّكر الذي ينبغي للمسلم أن لا يغفله في هذه الأيام المباركة، فتلاوته تعمر الديار، وتُبارك لأصحابها، وهي سببٌ لنزول السكينة والطمأنينة، ونيل الأجور العظيمة من الله -سبحانه-، ففي كلّ حرفٍ حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، وقد قال -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ یَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرࣰّا وَعَلَانِیَةࣰ یَرۡجُونَ تِجَٰرَةࣰ لَّن تَبُورَ * لِیُوَفِّیَهُمۡ أُجُورَهُمۡ وَیَزِیدَهُم مِّن فَضۡلِهِۦۤۚ إِنَّهُۥ غَفُورࣱ شَكُورࣱ﴾ [فاطر: ٢٩-٣٠].

قيام الليل: استحبّ العديد من أهل العلم قيام الليل في هذه الأيام المباركة، ومنها يوم التروية، لأنّ قيام الليل من الأعمال الصالحة، وله أجرٌ عظيم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَرْفَعُهُ قَالَ: «سُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ» [مسلم (١١٦٣)]، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ» [سنن الترمذي (٧٥٨)]،ورُوي عن سعيد بن جبير -رضي الله عنه- أنّه كان يقول: «لا تُطْفِئوا سرجَكُم لياليَ العشرِ؛ تُعْجِبُهُ العبادةُ» [أبو نعيم الاصبهاني، حلية الاولياء وطبقات الاصفياء ٤ /٢٨١]، أي يحثّ فيها على القيام، وكان يجتهد فيها اجتهادًا عظيمًا.

"قوله: "يعدل"، أي: يَسوى صيام كل يوم منها؛ أي: من أول ذي الحجة إلى يوم عرفة، وقد صحُّ الحديث في أنَّ صومَ يوم عرفة كفارةُ سنتين.

قوله: "بصيام سنة"، أي: سَنةً غيرَ عشر ذي الحجة" [مظهر الدين الزيداني، المفاتيح في شرح المصابيح (٢ /٣٥٦)].

"وقد كان عمر يستحب قضاء رمضان في عشر ذي الحجة؛ لفضل أيامه" [فتح الباري، لابن رجب الحنبلي (٩ /١٦)].