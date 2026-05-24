الأزهر: الحج عن المتوفي جائز وثوابه يصل إليه.. وصيام عرفة يكفّر ذنوب عامين

رحمة سمير

أكد الشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر الشريف، أن الحج عن الغير أو عن المتوفى جائز شرعًا، بشرط أن يكون من يؤدي الفريضة قد حج عن نفسه أولًا.

شروط الحج عن الغير

وأوضح “حلس” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الأصل أن المسلم يؤدي فريضة الحج عن نفسه أولًا، ثم يجوز له الحج عن غيره، مستشهدًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لمن أراد الحج عن شخص آخر أن يبدأ بنفسه أولًا.

وصول ثواب الأعمال للمتوفى

وأشار الشيخ إلى أن ثواب الحج يصل إلى المتوفى، وكذلك الصدقات والدعاء والصيام، باعتبارها من الأعمال التي ينتفع بها الميت، بينما اختلف العلماء في وصول ثواب الصلاة لكونها عبادة مرتبطة بوقت محدد.

حكم الصيام عن المتوفى

وأوضح أن الصيام عن المتوفى جائز إذا كان عليه صيام واجب، مستدلًا بما ورد في السنة النبوية من جواز القضاء عن الميت في بعض الحالات.

صيام الأيام العشر ويوم عرفة

وأكد أن صيام الأيام الأولى من ذي الحجة مستحب، ويجوز للمسلم الصيام بحسب استطاعته، بينما يُعد صيام يوم عرفة من أعظم الأعمال، لما فيه من تكفير ذنوب السنة الماضية والقادمة بإذن الله.

رد الحقوق وعدم اليأس من رحمة الله

وشدد على أن حقوق العباد لا تسقط إلا بردها أو طلب المسامحة من أصحابها، داعيًا إلى عدم القنوط من رحمة الله، والإكثار من الأعمال الصالحة والتوبة الصادقة.

