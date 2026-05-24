قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون
ترامب يلوح بضرب هرمز بصورة "وداعًا".. رسالة نارية رغم أجواء التفاوض
صحيفة سبورت: برشلونة يراهن على حمزة عبد الكريم
إستعدادا لـ المونديال.. رسالة حسام حسن لنجوم منتخب مصر قبل ودية روسيا
كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق
كيف صمدت شراكة القاهرة وعمان في مواجهة التقلبات؟.. السفير العضايلة يكشف
موسم كارثي.. خالد طلعت يكشف أرقام الأهلي هذا الموسم
لنظر رد المحكمة.. تأجيل جلسة محاكمة قضية عروس بورسعيد
بعد ريبيرو.. مساعدو الإسباني يجهزون 3 قضايا ضد الأهلي بداعي الحق الأدبي
زوجة قاتل نجل عمته في المنوفية: جوزي مظلوم طلعوه أنا لسة عروسة
الزمالك وبيراميدز يتقدمان القائمة.. المتأهلون لدوري أبطال أفريقيا 2027
بتقنيات ثورية.. تسريبات تكشف تصميم هاتف أيفون 20
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحذر التفاخر بالأضاحي على مواقع التواصل والتصوير خلال أداء الحج.. لهذا السبب

الأضحية
الأضحية
البهى عمرو

ينشغل الكثير من المواطنين خلال الأضحية بتصويرها، ونشرها على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًأ بعض حجاج بيت الله يصورون أنفسهم في أثناء مناسك الحج، وكلاهما لا يعلم أن هذا الأمر ينقص من الأجر.

وحذر الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من ظاهرة التباهى بالأضاحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المشكلة لا تكمن في التصوير أو النشر بحد ذاته، وإنما في النية التي تقف وراء هذا السلوك.

الإخلاص والتقرب إلى الله

الأضاحي
الأضاحي

وأوضح هندي أن العبادات والشعائر الدينية ترتبط في جوهرها بالإخلاص والتقرب إلى الله، مشيرًا إلى أن تحويل الأضحية إلى وسيلة لاستعراض الإمكانيات المادية أو تحقيق الوجاهة الاجتماعية يفقدها كثيرًا من قيمتها الروحية.

المعاني الحقيقية المرتبطة بالقيم 

وأضاف أن المجتمع أصبح يشهد مبالغة واضحة في المظاهر خلال العديد من المناسبات الدينية والاجتماعية، حيث طغى الاهتمام بالشكل الخارجي والانطباع أمام الآخرين على المعاني الحقيقية المرتبطة بالقيم والإيمان.

معاناة المحتاجين ومساعدتهم

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن عيد الأضحى يحمل معاني سامية تتعلق بالطاعة والتضحية والتكافل، موضحًا أن قيمة الأضحية لا تُقاس بحجمها أو بعدد الصور المنشورة عنها، بل بصدق النية والإحساس بمعاناة المحتاجين ومساعدتهم.

القيم الإيمانية والإنسانية

وأشار إلى أن انشغال البعض بآراء الناس وصورتهم أمام المجتمع بات يمثل خطرًا على الجانب الروحي، لافتًا إلى أن الماديات أصبحت لدى البعض تتقدم على القيم الإيمانية والإنسانية.

قيمة الإنسان الحقيقية

وشدد هندي على أن قيمة الإنسان الحقيقية لا ترتبط بالمظاهر أو بما يمتلكه من أموال، وإنما بالقرب من الله وحسن استغلال النعم في الخير ودعم الآخرين.

الحفاظ على روح العبادات

واختتم تصريحاته بدعوة المواطنين إلى الحفاظ على روح العبادات بعيدًا عن الاستعراض، والتركيز على معاني الرحمة والتضحية والتكافل التي يجسدها عيد الأضحى المبارك.

الحج
حجاج بيت الله

كما نصح الدكتور محمد حمودة، أحد علماء الأزهر الشريف، الحجاج بالاستمتاع بكل لحظة يقضونها في بيت الله الحرام، موضحًا أنه ضد الانشغال بالتصوير داخل الحرم على حساب أداء الشعائر.

ذي الحجة
حجاج بيت الله

وأضاف حمودة، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام» مع الإعلامي مصعب العباسي، أن النظر إلى الكعبة عبادة، وأن البعض ينشغل بأمور تُبعده عن روح العبادة، مؤكدًا أن على المسلمين الحذر من الانشغال بغير الشعائر الإسلامية.

ولفت إلى أن كل شخص يجب أن ينشغل بالأمور الدينية والتقرب إلى الله، وألا ينصرف تفكيره إلى أمور أخرى بعيدة عن العبادة.


أجره ينقص

الكعبة
حجاج بيت الله

وتدخل الشيخ عبد العزيز النجار، مؤكدًا أن من ينشغل بتصوير الكعبة أو التفكير في التصوير وكتابة أسماء بعض الأشخاص، دون أن يركز كامل تفكيره في العبادة والشعيرة، فإن أجره ينقص في هذه الحالة.

وأوضح النجار، أن مثل هذه الأمور قد تُشغل الإنسان عن روحانية الحج، مطالبًا الحجاج بترك الانشغال بالدنيا والتركيز على العبادة والتقرب إلى الله.

الحجاج مناسك الحج الحج حجاج بيت الله عبدالغني هندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الشاب

ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الراحل حسن يوسف ونجله عمر

بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك

نجوم الفن والإعلام يشاركون إدوارد الإحتفال بزفاف نجله "ماركو" بالقاهرة الجديدة

حفل أسطوري بحديقة الفندق .. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل إدوارد بالقاهرة الجديدة | شاهد

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

العمل: الانتهاء من فحص أوراق 4 لجان عمالية تمهيدًا لاعتمادها

الهيئة العربية للتصنيع تفتح أبواب شراكات جديدة مع فرنسا لتعزيز الصناعة والتكنولوجيا في مصر

العربية للتصنيع تبحث توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الفرنسية

زاهى حواس

محاضرة تاريخية لـ زاهي حواس في تايوان وسط شغف جماهيري بالحضارة المصرية

بالصور

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد

بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد