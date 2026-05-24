التفاصيل الكاملة لاستعداد التحالف الوطني للعمل الأهلي لتوزيع لحوم الأضاحي

قال اللواء ممدوح شعبان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومدير جمعية الأورمان، إن التحالف يكثف استعداداته لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن العمل يتم من خلال تنسيق كامل بين الجمعيات الأهلية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون ازدواجية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع سارة سامي وأحمد دياب ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن عملية التوزيع ستشمل جميع محافظات مصر الـ27، مع التركيز على القرى والنجوع، بالتعاون مع أكثر من 5400 جمعية قاعدية، مشيرًا إلى أن المستهدف الوصول إلى أكثر من مليون أسرة.

وأضاف أن عمليات الذبح تتم داخل المجازر الحكومية المعتمدة وتحت إشراف الطب البيطري، لضمان سلامة اللحوم ومطابقتها للشريعة، لافتًا إلى ذبح أكثر من 1000 رأس ماشية داخل أحد المجازر الحديثة بمحافظة الفيوم، إلى جانب ذبح نحو 3000 رأس ماشية في البرازيل تحت إشراف لجان متخصصة، على أن يتم توزيع اللحوم فور وصولها إلى مصر.

وأشار شعبان إلى أن إعداد قوائم المستحقين يتم بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والمحافظين والوحدات المحلية، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجًا.



