محافظات

بمناسبة عيد الأضحى.. الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد وتجهز 14 مجزرًا لاستقبال الأضاحي مجانًا

منصور ابوالعلمين

تواصل محافظة الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والتنفيذية، في إطار خطة متكاملة تستهدف توفير أجواء آمنة ومنظمة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وضمان تقديم الخدمات بصورة منتظمة، خاصة فيما يتعلق بأعمال الذبح والكشف البيطري ومراقبة الأسواق ومحال الجزارة وشوادر بيع اللحوم والمواشي.


وأكدت المحافظ أهمية إحكام الرقابة على الأسواق ومحال بيع اللحوم والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع الذبح العشوائي خارج المجازر المعتمدة.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام الكومي، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، أن مديرية الطب البيطري أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى جاهزية 14 مجزرًا ونقطة ذبح بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال الأضاحي مجانًا طوال أيام العيد، تحت الإشراف الكامل للأطباء البيطريين والأطقم المعاونة.

وأضاف الكومي أن المجازر تم دعمها بفرق العمل والمستلزمات اللازمة لضمان انتظام العمل، مع تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم المستمرة، إلى جانب إجراء الفحص البيطري الشامل على الماشية واللحوم قبل وبعد الذبح للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين.

وناشدت مديرية الطب البيطري المواطنين بضرورة الالتزام بالذبح داخل المجازر ونقاط الذبح المعتمدة، وعدم الذبح في الشوارع أو أمام المنازل، حفاظًا على البيئة والصحة العامة، مع الاستفادة من خدمات الكشف المجاني على الأضاحي خلال أيام العيد.

وأكدت المديرية انتشار فرق المراقبة والتفتيش الميداني بمختلف المراكز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن تنظيم عملية الذبح وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، بتكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية على الأسواق وحال بيع اللحوم بجميع المراكز خلال أيام عيد الاضحي المبارك، مع التشديد على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية والرقابية، ورفع درجة الاستعداد داخل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة، للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو طوارئ قد تطرأ خلال فترة العيد، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

نجوم الفن فى حفل زفاف نجل إدوارد
رانيا أبو النصر
كفتة البذنجان
2CV الكلاسيكية
