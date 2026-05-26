سندفع الشرط الجزائي فقط... الأهلي يرد على مطالب وكيل توروب لإنهاء التعاقد

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة نادي الاهلي ترفض بشكل قاطع مطالب وكيل المدرب ييس توروب، بشأن الحصول على مستحقات إضافية حال فسخ التعاقد بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وأكد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي يرى أن موقفه القانوني سليم تمامًا، ويمنحه الحق في فسخ التعاقد مقابل سداد قيمة الشرط الجزائي فقط، وهو ما تم التأكيد عليه بعد الرجوع إلى المحامي السويسري مونتيري، الذي أوضح أحقية النادي في إنهاء العقد وفق البنود الموقعة بين الطرفين.

وأضاف أن إدارة الأهلي أبلغت وكيل توروب بشكل رسمي، أن أقصى ما يمكن سداده يتمثل في راتب ثلاثة أشهر فقط، بالإضافة إلى شهر آخر لصالح وكالة المدرب، مؤكدة رفض النادي لأي مطالب مالية أخرى خارج إطار العقد المبرم.