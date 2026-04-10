مصر تحملت وحدها.. مصطفى بكري يرد على المشككين في دور القاهرة خلال حرب غزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر لعبت دورًا محوريًا وأساسيًا في دعم قطاع غزة خلال فترة الحرب، رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها، مشددًا على أن الدولة المصرية تحملت مسؤولياتها الإنسانية والسياسية بشكل كامل.



وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إن البعض حاول التقليل من دور مصر أو التشكيك فيه، متسائلًا: "ليه المزايدة على دور مصر؟، في كل أزمة مصر بتكون موجودة، وبتلعب دور التهدئة، ومع ذلك بيطلع اللي يشكك".

وأوضح أن مصر نجحت في إدخال أكثر من 70% من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم الظروف الصعبة، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس حجم الجهد الكبير الذي بذلته الدولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.



وأضاف أن هناك اتهامات تم تداولها بشأن قيام مصر بمحاصرة معبر رفح ومنع دخول المساعدات، إلا أن الأحداث أثبتت عكس ذلك، حيث تبين أن الاحتلال الإسرائيلي هو من كان يعرقل فتح المعابر ويمنع دخول الإمدادات الإنسانية.

وأشار بكري إلى أن الدور المصري لم يقتصر على إدخال المساعدات فقط، بل امتد ليشمل جهودًا كبيرة في التهدئة ووقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن هذه الجهود حظيت بإشادة دولية، حيث وجّه دونالد ترامب الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على دورهما في التوصل إلى وقف إطلاق النار.

واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا لاعبًا رئيسيًا في المنطقة، وأن تحركاتها تستهدف الحفاظ على الأمن القومي العربي، وتحقيق الاستقرار في واحدة من أكثر مناطق العالم توترًا.