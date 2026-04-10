مصطفى بكري: تمديد ساعات العمل من 9 لـ 11يفتح الباب أمام انتعاش تجاري واسع

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن قرارات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وعلى رأسها مد ساعات عمل المحلات التجارية، تمثل خطوة مهمة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الأسواق، خاصة مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد زيادة ملحوظة في حركة البيع والشراء.

وخلال حديثه ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أوضح أن العديد من الأنشطة التجارية كانت تعاني من تراجع الإيرادات بسبب قصر ساعات العمل، وهو ما أثر سلبًا على قدرة التجار على الوفاء بالتزاماتهم المالية.

وأشار إلى أن مد ساعات العمل حتى 11 مساءً يتيح فرصة أكبر لاستيعاب حركة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تدفع الكثيرين للتسوق في فترات المساء، مؤكدًا أن القرار يحقق توازنًا بين تنظيم العمل والحفاظ على مصالح أصحاب المحلات.

وأضاف أن هذه الخطوة تسهم أيضًا في تنشيط السياحة الداخلية، حيث تستفيد المناطق التجارية من زيادة أعداد الزوار، ما يعزز من معدلات الإنفاق ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.